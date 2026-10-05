Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на пальне 5 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на пальне 5 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

Найдорожчі бензин та дизель продає мережа SOCAR

Станом на 5 жовтня 2026 року середня вартість бензину А-95 у семи мережах АЗС, які щодня відстежує «Главком», становить близько 90 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 100,38 грн за літр. Найвищі ціни на обидва види пального зафіксовано в мережі SOCAR. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Найбільші мережі АЗС України переважно не змінили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, вартість бензину, дизеля та автогазу в більшості мереж залишилася без змін. Водночас в «Укрнафті» бензин А-95+ подорожчав на 3 грн/л – з 88,90 до 91,90 грн/л.

Наразі найдорожче пальне пропонує мережа Socar. Найнижчі ціни зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та KLO.

Ціни на АЗС станом на 5 жовтня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90
OKKO 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50
WOG 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50
KLO 85,90 94,60 98,80 100,90 99,90 84,50 44,90
SOCAR 94,90 97,90 103,00 104,00 104,00 - 45,50
UKRNAFTA 88,90 91,90 97,90 99,90 - 86,90 42,90
БРСМ 85,99 - 96,99 - - - 42,49

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

Читайте також:

Теги: бензин АЗС пальне дизельне пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що відбувається із запасами пального в Україні
Чи очікувати дефіцит палива через удари по АЗС?
19 вересня, 17:27
Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки
Трамп – остання людина у світі, яка може дорікати Україні дорогим пальним
14 вересня, 14:34
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 8 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
8 вересня, 07:26
Влада Києва перевірить усі АЗС та змінить правила паркування
АЗС Київщини працюватимуть за новими правилами під час тривог
8 вересня, 18:12
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Дизель по 100. Ціни на пальне на АЗС 12 вересня 2026 року
12 вересня, 07:26
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
15 вересня, 05:51
Заправка у місті Боярка Київської області
АЗС Київщини отримають доступ до системи, якою користуються Сили оборони
15 вересня, 16:05
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 21 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
21 вересня, 07:01
Остаточного рішення щодо обмеження експорту дизеля наразі немає
Білий дім готує план заборони експорту дизельного пального – Politico
23 вересня, 22:05

Особисті фінанси

Ціни на пальне 5 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 5 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 4 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 4 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Молоко різко подорожчало у вересні: що буде з цінами далі
Молоко різко подорожчало у вересні: що буде з цінами далі
Ціни на пальне 4 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 4 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 3 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 3 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
96K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua