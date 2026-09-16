Бензин дешевшав у пік ударів по АЗС: експерт пояснив парадокс

Станом на 16 вересня середня вартість бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становила близько 87,27 грн за літр

Пошкодження заправок не призводять автоматично до подорожчання бензину

У липні, коли російські удари по АЗС були найінтенсивнішими, бензин в Україні не дорожчав, а навпаки – дешевшав. В ефірі Українського Радіо головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив парадокс, передає «Главком».

Удари по АЗС не пояснюють подорожчання пального

За словами Рябцева, між пошкодженням заправок і зростанням цін на пальне немає прямого зв’язку. Він зазначив, що найінтенсивніші удари по АЗС припали на липень цього року – тоді в Україні було пошкоджено щонайменше 133 автозаправні комплекси. Однак у цей період бензин не дорожчав, а навпаки – його ціна знижувалася.

«Якби удари РФ по АЗС були причиною зміни цін, то ми б побачили подорожчання тоді, коли ці удари були найбільш інтенсивними», – зазначив експерт.

Він наголосив, що навіть у разі врахування додаткових витрат операторів на відновлення пошкоджених об'єктів це не має істотного впливу на загальну вартість пального.

Ціни на бензин не зросли і через кілька тижнів після ударів

Рябцев також не погоджується з припущенням, що російські удари могли вплинути на ціни із затримкою у кілька тижнів.

«Ні, я заперечую прямий зв'язок», – заявив він.

За його словами, кількість пошкоджених заправок у певному регіоні також не визначає вартість нафтопродуктів у цій місцевості.

Більшість пошкоджених АЗС уже відновили роботу

Від початку року в Україні було пошкоджено близько 300 автозаправних станцій. Водночас приблизно три чверті з них уже повернулися до роботи.

Рябцев зазначив, що на абсолютній більшості території України проблем із постачанням бензину немає. Найскладніша ситуація залишається у прифронтових районах, де через безпекові ризики необхідні окремі рішення для забезпечення споживачів пальним.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що станом на 16 вересня середня вартість бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становила близько 87,27 грн за літр, а дизельного пального – 97,84 грн. За день одразу кілька мереж підвищили ціни на бензин, дизель та автогаз.