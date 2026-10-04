Ціни на пальне 4 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Автогаз на WOG додав у ціні 40 копійок

Найдорожчі бензин та дизель продає мережа SOCAR

Станом на 4 жовтня 2026 року середня ціна бензину А-95 у семи мережах АЗС, які входять до щоденного моніторингу «Главкома», становить близько 90 грн за літр, дизельного пального – 99,12 грн. Найдорожчі бензин А-95 та дизель пропонує мережа SOCAR. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Ціни на бензин

Найвища ціна бензину А-95 зафіксована на АЗС SOCAR – 94,90 грн за літр. На OKKO та WOG літр цього пального коштує 92,90 грн.

На UPG та «Укрнафті» ціна А-95 становить 88,90 грн за літр. Дешевше бензин продають KLO та «БРСМ-Нафта» – 85,90 та 85,58 грн відповідно.

Преміальний бензин А-95+ найдорожчий також у мережі SOCAR – 97,90 грн за літр. На KLO його ціна становить 94,60 грн, на UPG – 91,90 грн, а на «Укрнафті» – 88,90 грн.

А-100 на SOCAR коштує 104 грн за літр. На OKKO та WOG ціна становить 102,90 грн, на UPG та KLO – 99,90 грн.

Скільки коштує дизель

Найдорожче дизельне пальне продає SOCAR – 103 грн за літр. На OKKO та WOG його вартість становить 99,90 грн.

На KLO літр дизельного пального коштує 98,80 грн. На UPG та «Укрнафті» – по 97,90 грн. Найнижча ціна дизеля серед мереж моніторингу зафіксована на «БРСМ-Нафті» – 96,44 грн за літр.

Преміальне дизельне пальне ДП+ коштує 104 грн за літр на SOCAR. На OKKO та WOG його продають по 102,90 грн, на KLO – по 100,90 грн. На UPG та «Укрнафті» ціна ДП+ становить 99,90 грн.

Ціни на автогаз

Найдорожчий автогаз наразі продає WOG – 45,90 грн за літр. Порівняно із учорашнім днем, він додав 40 коп. На OKKO та SOCAR ціна автогазу складає 45,50 грн.

На KLO літр автогазу коштує 44,90 грн, на UPG – 43,90 грн. На «Укрнафті» ціна становить 42,90 грн, а на «БРСМ-Нафті» – 42,59 грн.

Ціни на АЗС станом на 4 жовтня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,90 ↑ 85,90 94,60 98,80 100,90 99,90 84,50 44,90 94,90 97,90 103,00 104,00 104,00 - 45,50 88,90 88,90 97,90 99,90 - 86,90 42,90 85,58 - 96,44 - - - 42,59

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.