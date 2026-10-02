Бензин – близько 90 грн, дизель – майже 100: як змінилися ціни на АЗС 28 вересня – 2 жовтня 2026 року

Ціни на пальне протягом тижня залишалися майже стабільними

Ціни на бензин на українських АЗС за тиждень майже не змінилися, тоді як дизельне пальне стало дешевшим

Ціни на бензин на українських АЗС за тиждень майже не змінилися, тоді як дизельне пальне стало дешевшим.

Середня вартість бензину А-95 у мережах, які відстежує «Главком», за тиждень змінилася незначно. Водночас ціна дизельного пального також залишалася поблизу позначки 100 грн за літр.

Як змінювалися ціни протягом тижня

Протягом тижня середні ціни на бензин і дизельне пальне залишалися майже незмінними. Динаміка за даними щоденного моніторингу «Главкому» була такою:

28 вересня середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становила близько 90,06 грн/л, дизельного пального – 99,20 грн/л.

29 вересня середні ціни залишилися без змін: А-95 – близько 90,06 грн/л, дизельного пального – 99,20 грн/л.

30 вересня середня ціна А-95 становила близько 90,06 грн/л, а дизельного пального – 99,20 грн/л.

1 жовтня середні ціни також залишилися без змін: А-95 – близько 90,06 грн/л, дизельного пального – 99,20 грн/л.

2 жовтня середня ціна бензину А-95 та дизельного пального залишилася на рівні близько 90,06 грн/л та 99,20 грн/л відповідно.

Отже, безпосередньо протягом 28 вересня – 2 жовтня середня ціна А-95 не змінилася, як і середня ціна дизельного пального.

Водночас порівняно з 25 вересня бензин А-95 подорожчав на 37 копійок за літр – із 89,69 до 90,06 грн. Дизельне пальне, навпаки, подешевшало на 75 копійок – із 99,95 до 99,20 грн за літр.

Де бензин коштує найдорожче

Станом на 2 жовтня найдорожчий бензин А-95 серед мереж у моніторингу «Главкому» продається на Socar – 94,90 грн за літр.

На Окко та WOG літр А-95 коштує по 92,90 грн. На UPG ціна становить 91,90 грн, на «Укрнафті» – 89,99 грн.

Найдешевші пропозиції у моніторингу – на KLO та «БРСМ-Нафті». На KLO літр А-95 коштує 85,90 грн, а на «БРСМ-Нафті» – 85,99 грн.

Таким чином, різниця між найдорожчою та найдешевшою ціною бензину становить 8,91 грн за літр.

Дизель залишається біля 100 грн

Найвища ціна – на Socar, де літр дизеля коштує 103 грн. На Окко та WOG ціна становить 99,90 грн, на KLO – 98,80 грн.

На UPG та «Укрнафті» дизель можна придбати по 97,90 грн за літр. Найнижча ціна серед мереж у моніторингу – на «БРСМ-Нафті», де літр коштує 96,99 грн.

Різниця між найдорожчою та найдешевшою пропозиціями дизельного пального становить 6,01 грн за літр.

Наприкінці вересня ціни на пальне на українських АЗС змінювалися нерівномірно. Протягом 21–25 вересня середня вартість бензину А-95 у найбільших мережах знизилася з 91,50 до 89,69 грн за літр. Водночас дизельне пальне подорожчало з 99,10 до 99,95 грн за літр.

Різниця у цінах між мережами залишалася суттєвою. Станом на 25 вересня літр А-95 коштував від 85,49 грн на «БРСМ-Нафті» до 94,90 грн на Socar. Дизель продавали від 96,44 грн на «БРСМ-Нафті» до 103 грн на Socar.