Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 вересня 2026 року

Ніч на 15 вересня відзначилася масованими ударами по промисловій інфраструктурі Росії – горять НПЗ у Сизрані, вибухи на цементному заводі і ракетний удар по Таганрогу. Водночас Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 вересня.

Масована атака на заводи Росії

Вночі безпілотники підпалили НПЗ «Роснафти» в Сизрані – один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи компанії з потужністю 8,9 млн тонн нафти на рік, який постачає пальне для армії РФ. Це вже десята задокументована атака на підприємство.

Окремо вибухи пролунали на одному з найбільших цементних заводів Росії – підприємство забезпечує будівельну галузь і відновлення зруйнованих об'єктів на окупованих територіях.

Також ракети вдарили по Таганрогу – уражено промисловий завод міста, що має стратегічне значення для ВПК Росії.

Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною

За даними FT, Путін відхилив пропозицію щодо тимчасового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Відмова означає, що Росія готується продовжувати атаки на українську енергетику перед опалювальним сезоном.

фото: Getty Images

Зеленський дав Раді тиждень на ухвалення бюджетних законів

Президент дав завдання парламенту – Верховна Рада має ухвалити бюджетні закони протягом тижня.

фото: Офіс президента України

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