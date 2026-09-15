Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 вересня 2026 року
Ніч на 15 вересня відзначилася масованими ударами по промисловій інфраструктурі Росії – горять НПЗ у Сизрані, вибухи на цементному заводі і ракетний удар по Таганрогу. Водночас Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 вересня.
Масована атака на заводи Росії
Вночі безпілотники підпалили НПЗ «Роснафти» в Сизрані – один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи компанії з потужністю 8,9 млн тонн нафти на рік, який постачає пальне для армії РФ. Це вже десята задокументована атака на підприємство.
Окремо вибухи пролунали на одному з найбільших цементних заводів Росії – підприємство забезпечує будівельну галузь і відновлення зруйнованих об'єктів на окупованих територіях.
Також ракети вдарили по Таганрогу – уражено промисловий завод міста, що має стратегічне значення для ВПК Росії.
Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною
За даними FT, Путін відхилив пропозицію щодо тимчасового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Відмова означає, що Росія готується продовжувати атаки на українську енергетику перед опалювальним сезоном.
Зеленський дав Раді тиждень на ухвалення бюджетних законів
Президент дав завдання парламенту – Верховна Рада має ухвалити бюджетні закони протягом тижня.
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