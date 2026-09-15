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Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 15 вересня 2026 року

Ніч на 15 вересня відзначилася масованими ударами по промисловій інфраструктурі Росії – горять НПЗ у Сизрані, вибухи на цементному заводі і ракетний удар по Таганрогу. Водночас Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 15 вересня.

Масована атака на заводи Росії 

Вночі безпілотники підпалили НПЗ «Роснафти» в Сизрані – один із найбільших нафтопереробних заводів Самарської групи компанії з потужністю 8,9 млн тонн нафти на рік, який постачає пальне для армії РФ. Це вже десята задокументована атака на підприємство.

Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня фото 1

Окремо вибухи пролунали на одному з найбільших цементних заводів Росії – підприємство забезпечує будівельну галузь і відновлення зруйнованих об'єктів на окупованих територіях.

Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня фото 2

Також ракети вдарили по Таганрогу – уражено промисловий завод міста, що має стратегічне значення для ВПК Росії.

Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня фото 3

Путін відмовився від енергетичного перемир'я з Україною

За даними FT, Путін відхилив пропозицію щодо тимчасового припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Відмова означає, що Росія готується продовжувати атаки на українську енергетику перед опалювальним сезоном.

Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня фото 4
фото: Getty Images

Зеленський дав Раді тиждень на ухвалення бюджетних законів

Президент дав завдання парламенту – Верховна Рада має ухвалити бюджетні закони протягом тижня.

Масована атака на заводи Росії, Путін відмовився від енергетичного перемир'я: головне за ніч 15 вересня фото 5
фото: Офіс президента України

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Теги: пальне завод путін Верховна Рада росія

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