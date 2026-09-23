Білий дім готує план заборони експорту дизельного пального – Politico

Трамп може оголосити про 90-денну заборону вже до кінця тижня

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує план щодо заборони експорту дизельного пального на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Проти заборони, юридичні процедури щодо якої ще опрацьовуються, виступили американські виробники палива, які попередили, що будь-яка короткострокова вигода буде перекрита підвищенням цін на паливо в майбутньому. Будь-яке припинення поставок стане першим обмеженням на експорт енергоносіїв із США з того часу, як у 2015 році адміністрація Обами скасувала заборону на експорт нафти, що діяла протягом десятиліть.

Деякі законодавці з Республіканської партії, керівники нафтопереробної галузі та навіть урядовці досі намагаються переконати президента Дональда Трампа, що заборона буде поганою ідеєю. За їхніми словами, це призведе до зростання цін на бензин, авіаційне паливо та інші види пального.

За даними Politico, Трамп може оголосити про 90-денну заборону вже до кінця тижня. Водночас джерела видання зазначають, що рішення ще може змінитися.

Остаточного рішення щодо обмеження експорту дизеля наразі немає.

Нагадаємо, у США ціни на дизельне пальне досягли найвищого рівня за всю історію спостережень, перевищивши попередній рекорд 2022 року. Reuters зазначає, що рекордні ціни вже тиснуть на американських фермерів у розпал збору врожаю: дизель широко використовують у сільгосптехніці, вантажівках та іншому транспорті, тож подорожчання пального збільшує витрати виробників і перевізників.

Як повідомлялося, глобальний дефіцит дизельного пального, спричинений війнами в Ірані та Україні, навряд чи вщухне до 2027 року.

До слова, постійний представник США при ООН Майк Волтц пояснив занепокоєння президента Дональда Трампа через проблеми російської нафтопереробної галузі після ударів по НПЗ. За його словами, скорочення постачання дизельного пального з Росії впливає на світовий ринок та інфляцію.