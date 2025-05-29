Комунальні тарифи з 1 червня: що зміниться для українців

Станом на 1 червня 2025 року на загальнодержавному рівні тарифи залишаються без змін

Тарифи на електроенергію для населення залишаються незмінними до кінця жовтня 2025 року

З початком червня постає питання серед українців, чи очікувати підвищення цін на комунальні послуги. «Главком» розповідає, чи зміняться тарифи на житлово-комунальні послуги з початком нового місяця.

Як відомо, Кабінет Міністрів України постановою №480 від 29 квітня 2025 року продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт·год до 31 жовтня 2025 року.

Відповідн у Уряд ухвалив рішення зберегти чинний тариф на електроенергію. Для власників двозонних лічильників діють пільгові нічні тарифи – 2,16 грн/кВт-год з 23:00 до 07:00.

А домогосподарства з електроопаленням продовжують користуватися спеціальними умовами: до 2 000 кВт∙год – 2,64 грн, а понад цей обсяг – 4,32 грн за кожен додатковий кіловат.

Тариф на газ від «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2026 року. Інші постачальники також не анонсували змін – ціна коливатиметься в межах 7,79–9,99 грн/кубометр залежно від компанії.

Ціни на воду також залишаються стабільними. Національний регулятор НКРЕКП не планує перегляд тарифів. Вартість послуг залишається на рівні, що діяв до 24 лютого 2022 року.

Водночас у деяких громадах місцева влада може ухвалити рішення про підвищення тарифів, тому українцям варто уточнювати вартість послуг у своїх постачальників.

Таким чином, на загальнодержавному рівні з 1 червня 2025 року тарифи на електроенергію, газ і воду залишаються без змін, хоча можливі локальні відмінності.4

Нагадаємо, у Україні суттєво зросли ціни на комунальні послуги впродовж останнього року.

З квітня минулого року середнє підвищення тарифів склало 20,1%, але ціни зросли не на всі види послуг.

Згідно з повідомленням Держстату, найбільше подорожчання зафіксовано у сфері електропостачання. Зазначено, що ціна зросла на 63,6%.