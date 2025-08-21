Головна Гроші Особисті фінанси
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українці майже не використовують готівку
Найчастіше картки використовують для оплати покупок в торгівельних і сервісних мережах

У першому півріччі 2025 року українці продовжили переходити на безготівкові розрахунки – із загальної кількості операцій із платіжними картками понад 95% були безготівковими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора. 

За даними регулятора, протягом цього періоду загалом було здійснено 4,6 млрд операцій на суму понад 3,4 трлн грн. З них 4,38 млрд операцій припадало на безготівкові розрахунки – це на 12,6% більше, ніж торік. За сумою зростання склало 11,2% – до 2,2 трлн грн.

Нацбанк зазначає, що:

  • найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах – 73,9% та 49,9% відповідно;
  • перекази «з картки на картку» в першому півріччі 2025 року становили менше десятини за кількістю (7,6%) та менше третини за сумою (27,4%)
  • оплата товарів і послуг в інтернеті – 16,1% за сумою та 13,8% за кількістю.

Все менше людей здійснюють операції з фізичного зчитування даних із носія картки. У першому півріччі цього року їх частка становила 2,8% за сумою та 2% за кількістю проти торішнього значення 6,4% та 5,1% відповідно. 

Також розширюється платіжна інфраструктура. Зокрема:

  • кількість POS-терміналів збільшилася на 7,9% і становить 535,9 тис.;
  • кількість торговельних точок, що приймають картки, зросла на 10% – до 570,9 тис.

При цьому на 1,2% скоротилась мережа банкоматів. Нині вона нараховує 15,5 тис.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Заборона діятиме на готівкові платежі на суму від 10 тис. євро або еквівалент цієї суми у місцевій валюті країн-членів. 

