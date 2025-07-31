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Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою: що слід знати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою: що слід знати
Євросоюз ввів нові правила щодо готівки
фото: zib.com.ua

Заборона на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро має набути чинності у 2027 році

Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Про це пише «Главком» із посиланням на InPoland.

Заборона діятиме на готівкові платежі на суму від 10 тис. євро або еквівалент цієї суми у місцевій валюті країн-членів. Держави-члени Європейського Союзу можуть індивідуально коригувати це значення, але лише у бік зменшення. Рада ЄС та Європарламент досягли згоди з цього питання, і ЄП ухвалив пакет законів щодо обмежень.

На практиці новий ліміт означає, що, наприклад, автівку, вартістю від 10 тисяч євро, не можна буде придбати за готівку.

Наразі в Польщі діє заборона на готівкові платежі понад 15 тис. злотих (приблизно 3 380 євро), але ці обмеження стосуються бізнесу. Усі платежі понад цю суму підприємства повинні проводити у безготівковій формі.

Після введення заборони для готівкових операцій на суму понад 3000 євро потрібно буде пред’явити посвідчення особи.

Однак контроль за готівковими платежами від 3 тис. до 10 тис. євро застосовуватиметься лише у вибраних ситуаціях. Це включає операції за участю установ, визначених законодавством ЄС:

  • фінансові установи;
  • агенції нерухомості;
  • банки;
  • компанії з управління активами;
  • казино;
  • торговельні компанії;
  • продавці предметів розкоші.

Ці правила також застосовуватимуться до криптовалют. Біржі та оператори гаманців будуть зобов’язані перевіряти клієнтів та перевіряти надану інформацію. Однак у цьому випадку перевірки особи застосовуватимуться для транзакцій на суму від 1000 євро. Заборона на готівкові платежі на суму понад 10 тисяч євро має набути чинності у 2027 році.

До слова, новий дизайн євробанкнот викликав запеклу суперечку між Францією та Польщею. Робота над новим дизайном банкнот євро входить у вирішальну фазу. І хоча Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує запровадити їх лише через кілька років, одна із пропозицій вже викликала суперечки між Варшавою та Парижем. Причина – те, як буде написано ім'я польської науковиці, лауреатки двох Нобелівських премій Марії Склодовської-Кюрі.

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Теги: банк Європарламент VAB банк Європейський союз правила обмеження ліміт

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