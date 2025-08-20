По країні вже встановлено 1200 терміналів

Monobank почав встановлювати власні термінали для поповнення карток. Про це повідомив співвласник банку Олег Гороховський, пише «Главком» з посиланням на його публікацію у Facebook.

За словами Гороховського, термінали вже почали встановлювати у містах України. Наразі їх небагато – близько 1200, проте банк планує активно розвивати власну мережу поповнення.

Клієнти Monobank зможуть поповнювати свої картки в цих терміналах без комісії. Аналогічно, комісія не стягується і при поповненні через термінали партнерів банку.

«Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів», – підсумував Олег Гороховський.

Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Для українців вже доступні кілька послуг, якими можна скористатися. Послуга доступна для всіх українців від 18 років, які мають паспорт та РНОКПП.

Додамо, що з 1 червня 2025 року українські банки знизили ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN. Обмеження не чіпають клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій.