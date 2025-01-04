Мінсоцполітики пояснило, як боротиметься із спецпенсіями, які сягають до 100 тисяч

Обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими «спеціальними» і загальними пенсіями

Міністерство соціальної політики напрацювало три важливих законопроєкти про спецпенсії, які мають сприяти виправленню недоліків чинного законодавства та встановленню більшої справедливості в системі пенсійного забезпечення. Планується запровадити обмежувальні коефіцієнти на найбільші пенсії. Про це інформує пресслужба відомства.

Зокрема, мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище.

Обмежувальні коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими «спеціальними» і загальними пенсіями.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовуватись.

Зокрема:

до частини пенсії, що перевищує 23 610 грн та не перевищує 25 971 грн, буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 25 971 грн та не перевищує 30 693 грн – 0,4;

до частини пенсії, що перевищує 30 693 грн та не перевищує 40 137 грн – 0,3;

до частина пенсії, що перевищує 40 137 грн, та не перевищує 49 581 грн – 0,2;

до частина пенсії, що перевищує 49 581 грн – 0,1.

Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. «спеціальних» пенсіонерів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн (10 прожиткових мінімумів) для осіб, які втратили працездатність, будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів.

Як повідомлялося, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».