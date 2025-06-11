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Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Допомога від ООН для пенсіонерів: хто і як отримає виплати до липня
Грошову підтримку автоматично отримають понад 315 тис. українців
фото з відкритих джерел

Допомога надходитиме пенсіонерам і людям з інвалідністю до кінця наступного місяця 

 

Додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня. Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Всесвітня продовольча програма ООН реалізується разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом. Наразі допомогу отримують близько 315 тис. людей, що разом складає 216 млн гривень щомісяця.

Хто підпадає під умови програми:

  • пенсіонери, які отримують пенсію (з усіма доплатами) меншу за 3 250 грн/міс;
  • не отримували жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій) з березня 2023 року;
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Чернігівській областях (згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376).

Люди з інвалідністю, які можуть отримати допомогу:

  • не мають права на пенсію або є особою з інвалідністю;
  • мають інвалідність з дитинства або є дітьми з інвалідністю;
  • отримують державну соціальну допомогу меншу за 3 250 грн/міс;
  • не отримують жодної іншої фінансової допомоги (як ВПО чи від міжнародних організацій)
    проживають на територіях активних або можливих бойових дій у зазначених областях.

Подавати заявки чи реєструватися не потрібно – допомога буде виплачена автоматично тим же способом, як пенсія або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту).

Допомога надається лише найбільш вразливим категоріям населення, тому не всі пенсіонери та отримувачі соціальної допомоги підпадають під критерії.

Раніше «Главком» повідомляв, що станом на початок квітня 2025 року в Україні нараховується 10, 3 млн пенсіонерів. Після щорічної індексації середній розмір пенсії зріс до 6 341 грн (приблизно $152), що на 10% більше, ніж торік. 

Нагадаємо, у квітні 2024 року Пенсійний фонд України вже роз’яснював умови отримання допомоги від ООН. Тоді автоматичні виплати отримували пенсіонери за аналогічним механізмом. 

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Теги: пенсіонери соцвиплати Пенсійний фонд

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