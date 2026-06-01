Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні стартував прийом заяв на виплати для купівлі дров та вугілля

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні стартував прийом заяв на виплати для купівлі дров та вугілля
Для оформлення допомоги необхідно подати заяву
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У межах державної програми підтримки вразливих категорій громадян розпочався збір документів для надання одноразової грошової допомоги на прийдешній опалювальний сезон

В Україні розпочалася підготовка до майбутніх зимових викликів. 1 червня 2026 року, стартував процес оформлення спеціальних цільових субсидій. Ця ініціатива покликана знизити фінансове навантаження на родинні бюджети в умовах високої вартості енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабміну №985.

Прийом документів триватиме два з половиною місяці – подати відповідну заяву необхідно встигнути до 17 серпня 2026 року. Держава перераховує фіксовану суму на рахунок домогосподарства, аби родина могла завчасно, ще до початку осінніх холодів та сезонного підвищення цін, закупити необхідний об'єм дров, торфобрикетів чи вугілля.

Допомогу призначатимуть у разі, якщо хоча б один член домогосподарства відповідає встановленим критеріям.

Подати документи зможуть люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини, прийомні сім’ї, одинокі матері або батьки, а також сім’ї, які отримують допомогу при народженні дитини.

Крім того, право на виплату матимуть внутрішньо переміщені особи та громадяни, які вже отримують житлову субсидію або пільги на придбання твердого пічного палива.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву, паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також знадобляться документи, які підтверджують склад домогосподарства та належність до відповідної соціальної категорії.

Окремо заявникам потрібно надати реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів.

Як відомо, в Україні зафіксовано стрімке зростання попиту на альтернативні джерела опалення. Громадяни влаштували справжній бум на ринку твердого палива, розкупивши лише за перші місяці поточного року майже 1,1 млн куб.м дров. Це рівно вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли обсяг реалізації становив усього 534 тисячі кубометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДП «Ліси України».

Щоб задовольнити потреби домогосподарств у паливі, вітчизняні лісівники перейшли на форсований режим роботи. Наразі підприємство щомісяця відвантажує споживачам по 225 тис. куб.м деревини.

Читайте також:

Теги: зима опалення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українці влаштували справжній бум на ринку альтернативного палива
В Україні зріс попит на дрова
29 травня, 21:07
Головним пріоритетом на селекторі визначили підготовку системи охорони здоров'я до зимового сезону
Свириденко: зарплата лікаря сягнула 42 тисяч, половина лікарень вже автономні
13 травня, 15:27
Міжнародні партнери допомагають Україні із ремонтом інфраструктури, що постраждала від ударів Росії
Канада підсилила енергетику України: обладнання вже в дорозі
5 травня, 22:10

Особисті фінанси

В Україні стартував прийом заяв на виплати для купівлі дров та вугілля
В Україні стартував прийом заяв на виплати для купівлі дров та вугілля
Курс валют 1 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 1 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 1 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 1 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Ціни на пальне 31 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 31 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua