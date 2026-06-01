В Україні стартував прийом заяв на виплати для купівлі дров та вугілля

У межах державної програми підтримки вразливих категорій громадян розпочався збір документів для надання одноразової грошової допомоги на прийдешній опалювальний сезон

В Україні розпочалася підготовка до майбутніх зимових викликів. 1 червня 2026 року, стартував процес оформлення спеціальних цільових субсидій. Ця ініціатива покликана знизити фінансове навантаження на родинні бюджети в умовах високої вартості енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Кабміну №985.

Прийом документів триватиме два з половиною місяці – подати відповідну заяву необхідно встигнути до 17 серпня 2026 року. Держава перераховує фіксовану суму на рахунок домогосподарства, аби родина могла завчасно, ще до початку осінніх холодів та сезонного підвищення цін, закупити необхідний об'єм дров, торфобрикетів чи вугілля.

Допомогу призначатимуть у разі, якщо хоча б один член домогосподарства відповідає встановленим критеріям.

Подати документи зможуть люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини, прийомні сім’ї, одинокі матері або батьки, а також сім’ї, які отримують допомогу при народженні дитини.

Крім того, право на виплату матимуть внутрішньо переміщені особи та громадяни, які вже отримують житлову субсидію або пільги на придбання твердого пічного палива.

Для оформлення допомоги необхідно подати заяву, паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також знадобляться документи, які підтверджують склад домогосподарства та належність до відповідної соціальної категорії.

Окремо заявникам потрібно надати реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів.

Як відомо, в Україні зафіксовано стрімке зростання попиту на альтернативні джерела опалення. Громадяни влаштували справжній бум на ринку твердого палива, розкупивши лише за перші місяці поточного року майже 1,1 млн куб.м дров. Це рівно вдвічі перевищує показники аналогічного періоду минулого року, коли обсяг реалізації становив усього 534 тисячі кубометрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДП «Ліси України».

Щоб задовольнити потреби домогосподарств у паливі, вітчизняні лісівники перейшли на форсований режим роботи. Наразі підприємство щомісяця відвантажує споживачам по 225 тис. куб.м деревини.