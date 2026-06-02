Уряд РФ готує подорожчання бензину та дизелю для росіян

Ситуація з пальним у РФ погіршується вже не перший місяць

Андрющенко: доходи від підвищення цін нафтові компанії спрямують на «захист паливних об'єктів»

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак доручив Мінєнерго разом з іншими відомствами підготувати пропозиції щодо підвищення оптових і роздрібних цін на бензин, дизельне паливо та авіаційний керосин на 1,5 рубля за літр. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис керівника Центру вивчення окупації Андрія Андрющенка.

Що доручив Новак

Підсумком роботи відомств має стати проєкт доповіді президенту Росії Владіміру Путіну з відповідними пропозиціями. При цьому параметри ініціативи поки не сформовані – незрозуміло, чи йдеться про разове підвищення цін, чи про прискорення їхнього зростання відносно нинішніх орієнтирів.

Зараз зростання цін на нафтопродукти на АЗС РФ фактично обмежено рівнем інфляції: галузь орієнтується на індекс споживчих цін, який розраховує Росстат.

Куди підуть додаткові доходи

Окремою умовою доручення є контроль за тим, щоб додаткові доходи нафтових компаній від підвищення цін спрямовувалися на захист паливних об'єктів. Це фактичне визнання того, що удари по НПЗ завдають відчутного фінансового збитку галузі. У 2025 році українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, виводячи з ладу близько 20% виробничих потужностей.

Контекст паливної кризи в Росії

Ситуація з паливом у РФ погіршується вже не перший місяць. Ціни на бензин у 2025 році зросли на 12,7% – найбільший стрибок за 14 років. Після чергових ударів по НПЗ у Рязані та Криму зафіксували гострий дефіцит палива. Нещодавно Росія запровадила тимчасову заборону на експорт авіаційного керосину – обмеження діятимуть до 30 листопада 2026 року. Паралельно уряд РФ готує держплан для нафтопереробки: компанії фактично зобов'яжуть утримувати ціни в межах інфляції, попри зростання витрат.

Тепер же Новак пропонує рух у протилежному напрямку – офіційно дозволити ціни підняти. Це може стати черговим симптомом того, що «ручне управління» паливним ринком в умовах воєнної економіки більше не справляється.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Росія ввела держплан для нафтопереробної галузі: компанії мали утримувати ціни на бензин і дизель у межах інфляції щонайменше до кінця 2026 року. Причиною стала дестабілізація ринку через атаки на НПЗ.