Масштабні обшуки у 15 областях: викрито схему з дровами для ЗСУ

Правоохоронці заявили про збитки понад 100 млн грн, а серед підозрюваних є чинні та колишні посадовці

В Україні правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів на закупівлях паливної деревини для потреб Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

фото: Національна поліція України

За даними слідства, збитки державному бюджету від дій посадовців та підприємців перевищили 100 млн грн. Для ліквідації схеми 15 квітня правоохоронці провели скоординовану спецоперацію. У межах 20 кримінальних проваджень відбулося 49 обшуків у 15 областях України та в Києві.

До слідчих дій залучили співробітників Нацполіції, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку та представників прокуратури.

Слідство вважає, що до оборудки причетні посадовці регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь та пов’язані з ними підприємці-підрядники.

За версією правоохоронців, вони укладали договори за цінами, які були на 30-40% вищими за ринкові. Крім того, паливну деревину нерідко постачали не в повному обсязі, а дані в офіційних документах коригували на користь учасників схеми.

Наразі про підозру повідомлено шістьом організаторам. Серед них є чинні та колишні посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь.

Залежно від ролі фігурантів їхні дії кваліфікували за статтями про привласнення майна, службову недбалість та недбале ставлення до військової служби. Правоохоронці зазначили, що слідчі дії тривають, а коло причетних осіб ще встановлюється.

Раніше Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань та Офісом генерального прокурора викрила двох помічників чинних народних депутатів на допомозі військовозобовʼязаним в ухилені від мобілізації.

Йдеться про помічників народних депутатів від забороненої Опозиційної платформи – за життя. За даними слідства, фігуранти пропонували військовозобов’язаним за $16 тис. уникнути призову через підроблені медичні документи або виїхати до ЄС в обхід пунктів пропуску.