Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Свириденко: накопичені кошти треба витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до бюджету
Державна програма компенсації витрат на пальне завершила роботу 31 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Програма діяла з 20 березня по 31 травня 2026 року як тимчасовий антикризовий інструмент підтримки громадян на тлі різкого зростання цін на пальне. За словами Свириденко, нею скористалися 2,3 млн українців.
Учасники отримували 15% компенсації на дизельне пальне, 10% – на бензин і 5% – на автогаз. Максимальна сума кешбеку у травні становила 500 грн на місяць. 91% користувачів – власники автомобілів економкласу з невеликим об'ємом двигуна.
«Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи», – написала прем'єрка.
За час дії програми відкрито близько 500 тис. нових карток Національного кешбеку.
Що робити з накопиченими коштами
Нараховані кошти залишаються доступними ще місяць. Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також задонатити на підтримку Сил оборони. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти автоматично повернуться до державного бюджету.
Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні.
Програма «Національний кешбек» продовжує роботу – але вже без паливної складової.
Нагадаємо, наприкінці квітня уряд продовжив дію програми до 31 травня, зменшивши максимальну виплату з 1000 до 500 грн на місяць. Рішення пояснили збереженням високих цін на пальне та активним попитом на програму.
