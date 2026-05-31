Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою

Свириденко: накопичені кошти треба витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до бюджету

Державна програма компенсації витрат на пальне завершила роботу 31 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Програма діяла з 20 березня по 31 травня 2026 року як тимчасовий антикризовий інструмент підтримки громадян на тлі різкого зростання цін на пальне. За словами Свириденко, нею скористалися 2,3 млн українців.

Учасники отримували 15% компенсації на дизельне пальне, 10% – на бензин і 5% – на автогаз. Максимальна сума кешбеку у травні становила 500 грн на місяць. 91% користувачів – власники автомобілів економкласу з невеликим об'ємом двигуна.

«Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи», – написала прем'єрка.

За час дії програми відкрито близько 500 тис. нових карток Національного кешбеку.

Що робити з накопиченими коштами

Нараховані кошти залишаються доступними ще місяць. Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також задонатити на підтримку Сил оборони. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти автоматично повернуться до державного бюджету.

Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні.

Програма «Національний кешбек» продовжує роботу – але вже без паливної складової.

Нагадаємо, наприкінці квітня уряд продовжив дію програми до 31 травня, зменшивши максимальну виплату з 1000 до 500 грн на місяць. Рішення пояснили збереженням високих цін на пальне та активним попитом на програму.