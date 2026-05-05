Канада підсилила енергетику України: обладнання вже в дорозі

Шмигаль: допомога критично важлива для стійкості енергосистеми в умовах постійних атак

Канада спрямувала ще 12,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України – загальний обсяг канадських внесків через цей механізм перевищив 57 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

На ремонт і підготовку до зими

Кошти вже надходять на покриття першочергових потреб енергетичних компаній – ремонт і відновлення об'єктів інфраструктури, що постраждали від ударів Росії. Допомога є частиною масштабної підготовки до наступного опалювального сезону.

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Канаді за підтримку і зазначив, що ця допомога є критично важливою для забезпечення стійкості енергосистеми напередодні зими. Він також висловив вдячність Секретаріату Енергетичного Співтовариства та його директору Артуру Лорковському за координацію роботи Фонду.

Фонд набирає темп

Фонд підтримки енергетики України діє з 2022 року і об'єднує зусилля міжнародних партнерів для оперативного відновлення інфраструктури після атак. Загальний обсяг внесків до Фонду становить 663 млн євро, причому близько 30% цієї суми надійшло вже після листопада 2025 року – що свідчить про зростаючу довіру до механізму.

Наразі обладнання на близько 260 млн євро вже перебуває в дорозі до України. Його прибуття очікується до початку похолодань.



Нагадаємо, у лютому 2026 року Канада вже оголошувала про внесок до цього ж Фонду – тоді загальний обсяг канадської підтримки становив 44,6 млн євро. Нинішній транш став черговим підтвердженням послідовної позиції Оттави щодо допомоги Україні.

До слова, у лютому того ж року Канада також запровадила нові санкції проти Росії, виділивши серед іншого 20 млн канадських доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України.