Курс валют 1 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 1 червня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26, євро – 51,55 грн, польського злотого – 12,19 грн.
Курс валют станом на 1 червня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,2680
|51,5545
|59,4386
|12,1940
|56,5870
|
Ощадбанк
|44,05 / 44,45
|51,35 / 51,85
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|43,85 / 44,45
|50,95 / 51,95
|57,20 / 59,60
|11,55 / 12,23
|-
|
ПУМБ
|44,00 / 44,60
|51,30 / 52,00
|58,80 / 60,20
|11,95 / 12,25
|-
|
monobank
|44,00 / 44,43
|51,30 / 51,99
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,10 / 44,47
|51,20 / 51,90
|57,30 / 60,70
|11,50 / 12,50
|53,50 / 57,40
|
OTP Bank
|43,75 / 44,35
|51,00 / 51,95
|-
|-
|56,00 / 56,90
|
Укрсиббанк
|44,05 / 44,44
|51,30 / 51,94
|58,55 / 60,30
|-
|55,65 / 57,25
Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.
Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.
Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.
До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.
