Курс валют 1 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Іванна Гончар
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 1 червня 2026 року. Порівняно з попереднім днем злотий, долар і євро подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,26, євро – 51,55 грн, польського злотого – 12,19 грн.

Курс валют станом на 1 червня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,2680 51,5545 59,4386 12,1940 56,5870
Ощадбанк
 44,05 / 44,45 51,35 / 51,85 - - -
Приватбанк
 43,85 / 44,45 50,95 / 51,95 57,20 / 59,60 11,55 / 12,23 -
ПУМБ
  44,00 / 44,60 51,30 / 52,00 58,80 / 60,20 11,95 / 12,25 -
monobank
 44,00 / 44,43 51,30 / 51,99 - - -
Райффайзен
 44,10 / 44,47 51,20 / 51,90 57,30 / 60,70 11,50 / 12,50 53,50 / 57,40
OTP Bank
 43,75 / 44,35 51,00 / 51,95 - - 56,00 / 56,90
Укрсиббанк
 44,05 / 44,44 51,30 / 51,94 58,55 / 60,30 - 55,65 / 57,25
* курс валют станом на 09:40 1 червня 2026 року

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. У разі посилення ризиків для цінової динаміки регулятор буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску.

Після тривалого періоду зниження інфляція почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів інфляція стійко сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат.

Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Курс валют 1 червня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 1 червня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Ціни на пальне 31 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 31 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
