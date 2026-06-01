Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Україна може втратити майже 3 тис. тонн ягід через весняні морози
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Найбільше постраждали полуниця та малина, тоді як лохина пережила погодні аномалії з мінімальними втратами

Весняні заморозки завдали значних збитків українським виробникам ягід. За попередніми оцінками асоціації «Ягідництво України», через пошкодження цвіту аграрії можуть недоотримати 2905 тонн урожаю ягід, пише «Главком».

Найбільше постраждала суниця садова (полуниця). Втрати цієї культури оцінюють у 1740 тонн, що становить понад 20% потенційного врожаю. Причиною стала хвиля заморозків наприкінці квітня, яка збіглася з періодом активного цвітіння. В окремих регіонах температура вночі опускалася до -4...-6°C, що є критичним для квіток.

Найбільших втрат урожаю полуниці очікують у Рівненській області – 376 тонн. Значних збитків також зазнали господарства Волинської та Львівської областей.

Суттєво постраждала і малина. Виробники можуть втратити близько 1165 тонн ягоди, або майже чверть прогнозованого врожаю. Найбільші втрати фіксують на Івано-Франківщині, Львівщині та Буковині.

Водночас лохина пережила весняні морози з мінімальними втратами завдяки пізнішому розвитку рослин і вищій стійкості до низьких температур.

Експерти попереджають, що пошкодження цвіту може не лише зменшити обсяги врожаю, а й призвести до зміщення сезону збору ягід та нерівномірного дозрівання плодів.
 
 До слова, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. 

Читайте також:

Теги: полуниця малина фрукти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хата, яку купила родина Катерини Синько
Родина переїхала з Києва у стару хату в селі та показала, що з цього вийшло
Вчора, 20:15
Посівний календар на червень 2026 року: графік висадки овочів та квітів
Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай
30 травня, 07:15
Россільгоспнагляд стверджує, що вірменські продукти «становлять загрозу для фітосанітарного стану російської території»
Росія заборонила ввезення фруктів та овочів з Вірменії
28 травня, 17:50
На Хмельниччині жінка купила будинок і почала вирощувати полуницю
Переселенка, яка приїхала «з однією сумкою», тепер має шість теплиць з полуницею на Хмельниччині
25 травня, 17:31
Аліна у Португалії
Українка втекла з Польщі до Португалії і пояснила, чому не жалкує про це
17 травня, 19:15
В Україні різко подорожчала перша полуниця
Ціни на полуницю в Києві пішли вгору: скільки коштує кілограм (фото)
10 травня, 08:39

Особисті фінанси

Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Кешбек на пальне завершився: скільки українців скористалися програмою
Ціни на пальне 31 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 31 травня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 31 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 31 травня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
День хіміка: скільки платять фахівцям галузі в Україні
День хіміка: скільки платять фахівцям галузі в Україні
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
30 травня, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua