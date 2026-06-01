Весняні морози знищили п'яту частину врожаю полуниці

Україна може втратити майже 3 тис. тонн ягід через весняні морози

Найбільше постраждали полуниця та малина, тоді як лохина пережила погодні аномалії з мінімальними втратами

Весняні заморозки завдали значних збитків українським виробникам ягід. За попередніми оцінками асоціації «Ягідництво України», через пошкодження цвіту аграрії можуть недоотримати 2905 тонн урожаю ягід, пише «Главком».

Найбільше постраждала суниця садова (полуниця). Втрати цієї культури оцінюють у 1740 тонн, що становить понад 20% потенційного врожаю. Причиною стала хвиля заморозків наприкінці квітня, яка збіглася з періодом активного цвітіння. В окремих регіонах температура вночі опускалася до -4...-6°C, що є критичним для квіток.

Найбільших втрат урожаю полуниці очікують у Рівненській області – 376 тонн. Значних збитків також зазнали господарства Волинської та Львівської областей.

Суттєво постраждала і малина. Виробники можуть втратити близько 1165 тонн ягоди, або майже чверть прогнозованого врожаю. Найбільші втрати фіксують на Івано-Франківщині, Львівщині та Буковині.

Водночас лохина пережила весняні морози з мінімальними втратами завдяки пізнішому розвитку рослин і вищій стійкості до низьких температур.

Експерти попереджають, що пошкодження цвіту може не лише зменшити обсяги врожаю, а й призвести до зміщення сезону збору ягід та нерівномірного дозрівання плодів.



До слова, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін.