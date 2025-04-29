У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною

Кияни стали свідками контрасту між розкішним імпортним букетом та доступною красою місцевого бузку

У Києві один з квіткових магазинів пропонує покупцям розкішний букет білого голландського бузку, що складається з 51 гілки, за вражаючу ціну в 15,4 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт магазину.

Букет білого голландського бузку коштує більше 15 тис. грн фото: osocorflowers.com

Ймовірно, на ціну впливають витрати на транспортування, сортова приналежність бузку, складність зберігання квітів та преміальність магазину.

Підприємець та блогер Павло Себастьянович у мережі розповів, що посперечався з дружиною, скільки коштує букет бузку в селі, де над кожним парканом бачиш звисаючі грона квітів.

Допис Pavlo Sebastianovych скриншот

У коментарях під дописом блогера деякі власники приватних ділянок запрошують до себе нарізати букет з бузку на вибір безкоштовно.

Українці пропонують букети бузку з власного подвір'я безкоштовно скриншот коментарів

Дехто зізнається, що не ламає свій бузок навіть за гроші скриншот коментарів

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Дописувачі жартують, що головне, аби очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не довідався про вартість бузку скриншот коментарів

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Таким чином, кияни стали свідками контрасту між розкішним імпортним букетом та доступною красою місцевого бузку, що вкотре піднімає питання про ціноутворення на квітковому ринку та вибір споживачів.

Нагадаємо, у Києві почав квітнути бузок. Перші квіти вже з’явилися в різних районах столиці, зокрема у Дніпровському та Солом’янському. Крім ботанічного саду імені академіка Фоміна та Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, бузок росте в парках і скверах столиці. Тривалість його цвітіння може варіюватися від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від сорту.

Також у столиці квітнуть тюльпани. Зокрема ті, які столиця безоплатно отримала за підтримки Почесного консула України у місті Амстердам Еміля де Севрена Жакета. Різнобарв’я квітів цієї весни можна буде побачити в центрі міста, зокрема на Майдані Незалежності, в парку ім. Т. Г. Шевченка, поруч із Міністерством закордонних справ України та в інших зелених зонах міста.