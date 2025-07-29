Як змінилася ціна оренди житла у містах Європи з 2020 року

У 2025 році орендна плата за трикімнатну квартиру варіюється від 1080 євро в Афінах до 5088 євро в Лондоні

Згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п'яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше ніж 2 тис. євро. Найбільший стрибок вартості за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи, пише «Главком» із посиланням на Euronews.

За даними Євростату, ціни на житло зросли на 27,3% у період з першого кварталу 2020 року до першого кварталу 2025 року, а орендна плата піднялася на 12,5% з червня 2020 року до червня 2025 року. Однак у цьому звіті зазначається, що зростання орендної плати в центрах міст було значно вищим за середнє.

Афіни – найдешевші, Лондон – найдорожчий

У 2025 році місячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрі 28 міст Європи варіюється від 1080 євро в Афінах до 5088 євро (або 4278 фунтів стерлінгів) в Лондоні.

Після Лондона найдорожчими місцями для оренди в Європі є Цюріх, Женева та Амстердам. Платити за оренду квартири в цих містах доведеться більше ніж 3800 євро. Найдорожчі міста в Швейцарії, де орендна плата вища за 4 250 євро. Дублін, Люксембург, Париж, Копенгаген та Мюнхен також відрізняються високою орендною платою – все вище 3 тис. євро. Ці міста є великими фінансовими, політичними чи міжнародними центрами, що спричиняє високий попит на житло.

У кількох добре розвинених містах орендна плата в середньому діапазоні від 2 000 до 3 000 євро. Мілан, Едінбург та Лісабон у верхній частині цього діапазону.

Мадрид, Стокгольм, Берлін, Франкфурт та Барселона трохи доступніші: середня орендна плата становить близько 2 500 євро.

У Бірмінгемі, Брюсселі, Відні та Празі середня вартість оренди становить близько 2100 євро. У цих містах вартість життя відносно нижча, ніж у верхньому ешелоні.

Лише у п'яти європейських містах середня орендна плата нижча за 2 тис. євро. Крім Афін, до них входять Будапешт (1 225 євро), Стамбул (1 614 євро), Варшава (1 881 євро) та Гельсінкі (1 928 євро).

Ці цифри показують, що у Західній та Північній Європі найвища орендна плата. Ключовими факторами у цих містах є сильна економіка, високий рівень життя та нестача житла. У Південній та Центральній Європі рівень орендної плати є більш змішаним, а Східна та Південно-Східна Європа залишається найдоступнішою.

Якщо включити до звіту неєвропейські міста, то Нью-Йорк виділяється серед інших своєю дорожнечею: орендна плата тут становить 7 676 євро (8 388 доларів). Каїр є найдешевшим містом – оренда квартири тут обійдеться в 377 євро.

Середня зарплата у центрах міст Дубай та Сідней перевищує 4 тис. євро. Це робить їх дорожчими, ніж більшість європейських міст. Орендна плата в Торонто, Сеулі, Токіо, Москві та Шанхаї в середньому діапазоні і становить близько 2500 євро.

Вартість оренди двокімнатної квартири у центрі

Орендна плата за двокімнатне житло переважно повторює ту саму схему, що й за трикімнатне. Однак деякі міста змінюються місцями у рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.

Як і раніше найдорожчим у Європі залишається Лондон (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевшим – Афіни (595 євро).

Загалом у період з 2020 по 2025 рік місячна орендна плата за трикімнатну квартиру в центрах міст Європи зросла на 3% у Гельсінкі та на 206% у Стамбулі.

Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати. За Стамбулом слідують Лісабон (81%), Прага (73%) та Едінбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.

Значно зросла орендна плата й у Іспанії – на 65% у Барселоні і 59% у Мадриді. Афіни і Варшава – два інших європейських міста, де зростання становило трохи більше 50%. Для двокімнатної квартири в центрі міста найвище та найнижче зростання орендної плати в Європі в період з 2020 по 2025 рік було відзначено у Стамбулі (191%) та Гельсінкі (18%). Зростання в Гельсінкі було вищим, ніж для трикімнатної квартири (3%).

До слова, в Україні п’ять міст увійшли до рейтингу «Індекс вартості життя 2025», який визначає рівень витрат на життя в різних містах країни. Згідно з даними онлайн-бази Numbeo, яка щороку аналізує вартість життя у світі на основі користувацьких даних, до цього списку потрапили Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.