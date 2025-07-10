Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN

Високі тарифи на більшість товарів, що імпортуються до Америки, завдадуть відчутного удару по споживачах

Травневий індекс споживчих цін у США показав, що в кількох чутливих до тарифів категоріях відбулося зростання цін. Так, вартість побутової техніки зросла на 0,8%, що є найвищим місячним приростом за останні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що за останні п'ять місяців ціни на житло та меблі прискорилися порівняно з січнем: на 1,1% у лютому, 2,1% у березні, 2,8% у квітні, 3,7% у травні та 4,7% у червні. Ціни на іграшки зростали другий місяць поспіль, підскочивши на 1,3%. Меблі, інструменти та спортивні товари продемонстрували прискорення зростання цін після постковідних років, коли ціни на них знижувалися.

Аналітики стверджують, високі тарифи на більшість товарів, що імпортуються до Америки, завдадуть відчутного удару по споживачах. Водночас зростання цін та прискорення інфляції є повільним.

Основна частина тарифів не була оголошена або застосована до квітня або пізніше. Було багато випадків, коли оголошені тарифи відкладалися, раптово скасовувалися або несподівано збільшувалися чи зменшувалися в розмірі. Між тим, доставка вимагає часу: Морські перевезення вантажів з інших країн до США можуть займати від кількох тижнів до місяця.

Запаси були зроблені ще до запровадження тарифів – компанії робили їх з кінця минулого року, щоб випередити потенційні тарифи. Цього року ці зусилля з накопичення запасів різко зросли. «Іноземні експортери беруть на себе частину додаткових витрат. Аналіз Goldman Sachs показує, що ця частка становить близько 20%, а це означає, що решта 80% вищих витрат від тарифів (які додаються до ціни оптових товарів, коли вони потрапляють на територію США) розподіляються між американським бізнесом та американськими споживачами», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що близько 70% прямих витрат на тарифи будуть перекладені на споживачів за рахунок більш високих цін.

Нагадаємо, Трамп опублікував тарифні листи для американських партнерів. Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%.

Раніше Трамп оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму. М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Лаос має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Тим часом члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.