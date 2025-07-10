Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN
Близько 70% витрат на тарифи сплачуватимуть споживачі у вигляді вищих цін
фото з відкритих джерел

Високі тарифи на більшість товарів, що імпортуються до Америки, завдадуть відчутного удару по споживачах

Травневий індекс споживчих цін у США показав, що в кількох чутливих до тарифів категоріях відбулося зростання цін. Так, вартість побутової техніки зросла на 0,8%, що є найвищим місячним приростом за останні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що за останні п'ять місяців ціни на житло та меблі прискорилися порівняно з січнем: на 1,1% у лютому, 2,1% у березні, 2,8% у квітні, 3,7% у травні та 4,7% у червні. Ціни на іграшки зростали другий місяць поспіль, підскочивши на 1,3%. Меблі, інструменти та спортивні товари продемонстрували прискорення зростання цін після постковідних років, коли ціни на них знижувалися.

Аналітики стверджують, високі тарифи на більшість товарів, що імпортуються до Америки, завдадуть відчутного удару по споживачах. Водночас зростання цін та прискорення інфляції є повільним.

Основна частина тарифів не була оголошена або застосована до квітня або пізніше. Було багато випадків, коли оголошені тарифи відкладалися, раптово скасовувалися або несподівано збільшувалися чи зменшувалися в розмірі. Між тим, доставка вимагає часу: Морські перевезення вантажів з інших країн до США можуть займати від кількох тижнів до місяця.

Запаси були зроблені ще до запровадження тарифів – компанії робили їх з кінця минулого року, щоб випередити потенційні тарифи. Цього року ці зусилля з накопичення запасів різко зросли. «Іноземні експортери беруть на себе частину додаткових витрат. Аналіз Goldman Sachs показує, що ця частка становить близько 20%, а це означає, що решта 80% вищих витрат від тарифів (які додаються до ціни оптових товарів, коли вони потрапляють на територію США) розподіляються між американським бізнесом та американськими споживачами», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що близько 70% прямих витрат на тарифи будуть перекладені на споживачів за рахунок більш високих цін.

Нагадаємо, Трамп опублікував тарифні листи для американських партнерів. Так, Туніс зіткнеться з 25% митом на товари, що імпортуються до США, для Індонезії тарифи складуть 32%, для Бангладешу і Сербії – 35%, Боснії – 30%, для Камбоджі та Таїланду – 36%.

Раніше Трамп оголосив про 25% мита на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану. Він обклав митом у 30% Південну Африку та митом у 40% Лаос і М'янму. М'янма та Лаос поки що постраждали найбільше. Лаос має рівень бідності 18,3%. М'янма досі оговтується від руйнівного землетрусу та років громадянської війни після військового перевороту 2021 року.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують «антиамериканську політику БРІКС», будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 10%. Раніше Трамп заявив про намір надіслати листи кожній країні, яка не уклала торговельну угоду зі Сполученими Штатами, із зазначенням розміру тарифів, які будуть стягнуті після закінчення 90-денної паузи наступного тижня.

Тим часом члени БРІКС відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про можливе запровадження 10-відсоткового мита на країни, які, на його думку, підтримують антиамериканську політику. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що співпраця Росії з БРІКС ґрунтується на «спільному світогляді» і «ніколи не буде спрямована проти третіх країн».

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава США Дональд Трамп провели «конструктивну розмову». Йшлося про укладання торговельної угоди з Вашингтоном.

Читайте також:

Теги: тарифи США Дональд Трамп ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Республіканський конгресмен надіслав листа Дональду Трампу, вимагаючи провести екстрений брифінг для Конгресу
Республіканці тиснуть на Трампа щодо відновлення допомоги Україні
2 липня, 22:05
Трамп: Побачимо, що буде. Я пильно стежу за ситуацією
Удари по Україні та нові заяви Трампа: головне за ніч
2 липня, 06:01
Канада пішла на поступки США перед новим раундом торгових перемовин
Канада скасувала один податок в очікуванні нових перемовин із Трампом
30 червня, 10:42
Трамп нібито виступив за посилення обмежень проти РФ
Трамп ухвалив нові рішення проти РФ під час гри в гольф
29 червня, 18:02
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп
Саміт НАТО в Гаазі. Підсумки
26 червня, 08:03
Американський лідер назвав українського президента «хорошим хлопцем»
Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО
25 червня, 12:05
В березні Трамп звинуватив VOA у поширенні «антиамериканської» та партійної «пропаганди», назвавши її «голосом радикальної Америки»
Трамп звільнив понад 600 співробітників «Голосу Америки» – NYT
21 червня, 10:29
Подарунок Трампу передав голова Євроради Антоніу Кошта
Роналду подарував Трампу футболку з автографом та написом
17 червня, 13:02
Сенатора силоміць вивели з залу
Поводив себе по-дитячому: Білий дім про сенатора, якого вивели з пресконференції
13 червня, 02:42

Економіка

Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN
Митні тарифи Трампа призвели до зростання цін у Сполучених Штатах – CNN
Євросоюз виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України
Євросоюз виділяє 2,3 млрд євро на відновлення України
Україна домовилася з Британією про постачання тисяч ракет для ППО
Україна домовилася з Британією про постачання тисяч ракет для ППО
«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця
«Непотрібна бюрократія»: адміністрація Трампа подає до суду на Каліфорнію через яйця
Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче
Ціни на житло в ЄС суттєво зросли: де жити найдорожче
Біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.
Біткоїн оновив історичний максимум вище $112 тис.

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
32K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
27K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
16K
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Сьогодні, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua