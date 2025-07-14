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Вартість пального на українських АЗС продовжує зростати: які ціни сьогодні

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Вартість пального на українських АЗС продовжує зростати: які ціни сьогодні
Найдорожчий бензин марки А-95+ на заправках пропонують за 63 з копійками гривень за літр
фото з відкритих джерел

На заправках у понеділок трохи подешевшав газ для автомобілів

Середня ціна на бензин марки А-95 в Україні наразі становить 59,01 грн/л й це єдиний вид пального, вартість якого залишилася на попередньому рівні. Про це пише повідомляє «Главком» з посиланням на портал minfin.

У понеділок, 14 липня, на українських заправках середня вартість бензину преміальної марки А-95 становила 63,30 грн/л, тобто він здорожчав на 0,14%.

Середні ціни на пальне
Середні ціни на пальне

При цьому бензин марки А-95 не змінився у ціні, коштуючи, як днем раніше, 59,01 грн/л. Бензин марки А-92 здорожчав на 0,66%, до 58,17 грн/л, а дизельне пальне піднялося у ціні на 0,12%, до 55,89 грн/л. Натомість автогаз дещо подешевшав й продається, у середньому по 34,44 грн/л.

Динаміка цін на бензин, дизель та газ
Динаміка цін на бензин, дизель та газ

Ціни на пальне

АЗС «Укрнафта» 

  • бензин А-95 – 58,99 грн/л;
  • дизпальне – 55,49 грн/л;
  • автогаз – 33,99 грн/л.

АЗС ОККО

  • бензин А-95 – 61,99 грн/л;
  • дизпальне – 58,99 грн/л;
  • автогаз – 35,99 грн/л.

АЗС БРСМ-Нафта

  • бензин А-95 – 54,22 грн/л;
  • дизпальне – 50,92 грн/л;
  • автогаз – 32,89 грн/л.

АЗС WOG

  • бензин А-95 – 61,99 грн/л;
  • дизпальне – 58,99 грн/л;
  • автогаз – 35,98 грн/л.

АЗС KLO

  • бензин А-95 – 59,59 грн/л;
  • дизпальне – 57,59 грн/л;
  • автогаз – 34,20 грн/л.
Середні ціни у провідних операторів ринку
Середні ціни у провідних операторів ринку

Нагадаємо, з 1 травня 2025 року в Україні до всього бензину, який реалізується на АЗС, додають спирт

Також ми писали, що у Кривому Розі викрили нафтопереробний завод, який нелегально виготовляв бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу.

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Теги: бензин ціни АЗС

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