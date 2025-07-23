В Україні подорожчало молоко

На початку серпня ймовірне підвищення ціни на молочну сировину на 20-30 коп.

Середня ціна на молоко в липні була на 12 коп. вищою, ніж місяць тому

Вартість молока в Україні у другій половині липня зросла. Сталося це під впливом дефіциту сировини та високий експорт. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі, передає «Главком».

Зазначається, що середня ціна в липні була на 12 коп. вищою, ніж місяць тому. Стимулює зростання цін на готову продукцію падіння курсу гривні. Крім того, очікується подальше підвищення закупівельних цін на початку серпня.

Водночас існують ризики зниження цін в другій половині серпня через невизначеність із торгівлею з ЄС. Нові квоти ще не затверджені через спротив країн Центрально-Східної Європи, що може призупинити експорт української молочної продукції.

За словами Кухалейшвілі, середня закупівельна ціна кілограма молока екстра ґатунку станом на 22 липня склала 16,14 грн без ПДВ. Це на 14 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок коштує 15,85 грн (+10 коп.), а вартість першого ґатунку не змінилася відносно другої половини минулого місяця – 15,45 грн.

Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 15,92 грн, що на 12 коп. більше порівняно з результатами попереднього моніторингу.

Попередньо встановлено, що підвищенню закупівельних цін у другій половині липня посприяли:

дефіцит молока-сировини на внутрішньому ринку;

високий попит на біржові товари на експортних ринках.

«У червні Україна збільшила експорт казеїну, а експорт вершкового масла в першому півріччі 2025 року виріс на 50%. Ціни на готову продукцію ростуть під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, сирного продукту», – додав Кухалейшвілі.

Таким чином на початку серпня ймовірне підвищення ціни на молочну сировину на 20-30 коп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року.

Станом на середину липня фермери реалізують продукцію за ціною 11-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Основним чинником здешевлення експерти називають сприятливі погодні умови та активізація збирання врожаю в більшості регіонів країни. Це призвело до зростання обсягів пропозиції на внутрішньому ринку. Сезонний фактор також впливає на ціни: пропозиція картоплі збільшується з кожним днем, однак значна частина продукції має низьку якість, що також позначається на формуванні цін.