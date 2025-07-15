Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити

Найдорожчими є кавуни сорту Red Star без кісточок

На столичних прилавках з'явилися перші українські кавуни. Кияни вже можуть придбати як місцеві, так і імпортні сорти, обираючи на смак та гаманець. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у столичному супермаркеті «Варус» розпочався масовий продаж кавунів. Тут українські кавуни пропонують за привабливою ціною 19,90 грн за кілограм. Для поціновувачів різноманіття доступні й дорожчі варіанти: кавун сорту «Бостон» коштує 34,90 грн за кілограм, а найдорожчий – Red Star без кісточок – продається за 45,90 грн за кілограм.

Кавун зі знижкою у супермаркеті «Варус» фото: glavcom.ua

Кавун Red Star без кісточок у супермаркеті «Варус» фото: glavcom.ua

Мережа супермаркетів «Сільпо» також долучилася до сезонного продажу кавунів, де їх можна придбати за ціною 25,89 грн за кілограм. Кавун органічний, вирощений в Україні, тут коштує 34,99 грн за кіло.

Кавуни у супермаркеті «Сільпо» фото: glavcom.ua

Кавун органічний у супермаркеті «Сільпо» фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів Novus найдорожчим є кавун із жовтою м'якоттю за ціною 69.99 грн за кіло. Найменша ціна зафіксована на кавун, вирощений в Україні, на рівні 22, 99 грн за кіло.

Кавуни у Novus скриншот

Найдорожчий кавун у супераркеті Novus фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Фора» кілограм кавунів коштує від 25,90 до 34,90 грн за кіло.

Ціна на кавуни у мережі «Фора» скриншот

Сезон баштанних культур в Україні розпочався приблизно у ті ж терміни, що й минулого року. Однак, за даними аналітичної платформи EastFruit, великим оптом кавуни наразі продають лише поодинокі господарства.

Основні партії кавунів реалізуються за ціною від 20 до 28 грн за кілограм. Примітно, що відпускні ціни на перші партії цього року в середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

Проте учасники ринку очікують масових продажів кавунів в Україні ближче до середини липня. Фермери припускають, що після збільшення пропозиції на ринку може відбутися різке падіння цін на баштанні.

Крім того, наприкінці червня до України вже почали завозити турецькі кавуни. За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, документи на імпорт було оформлено на понад 500 тонн цих ягід. Це може вплинути на цінову ситуацію на внутрішньому ринку, додавши конкуренції українським виробникам.

До слова, кияни вже можуть насолодитися першими динями цього літа.