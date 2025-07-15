Головна Київ Новини
search button user button menu button

Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
Кавуни у столичному супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua

Найдорожчими є кавуни сорту Red Star без кісточок

На столичних прилавках з'явилися перші українські кавуни. Кияни вже можуть придбати як місцеві, так і імпортні сорти, обираючи на смак та гаманець. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, у столичному супермаркеті «Варус» розпочався масовий продаж кавунів. Тут українські кавуни пропонують за привабливою ціною 19,90 грн за кілограм. Для поціновувачів різноманіття доступні й дорожчі варіанти: кавун сорту «Бостон» коштує 34,90 грн за кілограм, а найдорожчий – Red Star без кісточок – продається за 45,90 грн за кілограм.

Кавун зі знижкою у супермаркеті «Варус»
Кавун зі знижкою у супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua
Кавун Red Star без кісточок у супермаркеті «Варус»
Кавун Red Star без кісточок у супермаркеті «Варус»
фото: glavcom.ua

Мережа супермаркетів «Сільпо» також долучилася до сезонного продажу кавунів, де їх можна придбати за ціною 25,89 грн за кілограм. Кавун органічний, вирощений в Україні, тут коштує 34,99 грн за кіло. 

Кавуни у супермаркеті «Сільпо»
Кавуни у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Кавун органічний у супермаркеті «Сільпо»
Кавун органічний у супермаркеті «Сільпо»
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів Novus найдорожчим є кавун із жовтою м'якоттю за ціною 69.99 грн за кіло. Найменша ціна зафіксована на кавун, вирощений в Україні, на рівні 22, 99 грн за кіло. 

Кавуни у Novus
Кавуни у Novus
скриншот
Найдорожчий кавун у супераркеті Novus
Найдорожчий кавун у супераркеті Novus
фото: glavcom.ua

У мережі супермаркетів «Фора» кілограм кавунів коштує від 25,90 до 34,90 грн за кіло.

Ціна на кавуни у мережі «Фора»
Ціна на кавуни у мережі «Фора»
скриншот

Сезон баштанних культур в Україні розпочався приблизно у ті ж терміни, що й минулого року. Однак, за даними аналітичної платформи EastFruit, великим оптом кавуни наразі продають лише поодинокі господарства.

Основні партії кавунів реалізуються за ціною від 20 до 28 грн за кілограм. Примітно, що відпускні ціни на перші партії цього року в середньому на 10% вищі, ніж на початку минулого сезону.

Проте учасники ринку очікують масових продажів кавунів в Україні ближче до середини липня. Фермери припускають, що після збільшення пропозиції на ринку може відбутися різке падіння цін на баштанні.

Крім того, наприкінці червня до України вже почали завозити турецькі кавуни. За інформацією фахівців Держпродспоживслужби, документи на імпорт було оформлено на понад 500 тонн цих ягід. Це може вплинути на цінову ситуацію на внутрішньому ринку, додавши конкуренції українським виробникам.

До слова, кияни вже можуть насолодитися першими динями цього літа. 

Читайте також:

Теги: супермаркет ціни фрукти літо Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 липня – День національної поліції України
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
Трамп: Росія та Україна досягають невеликого прогресу
Росія та Україна мають невеликий прогрес у мирному процесі – Трамп
21 червня, 01:29
Анджей Дуда прибув до України
Анджей Дуда прибув до України
28 червня, 10:19
За словами дипломата, візит не був ознайомчим, а мав практичні результати
Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла
25 червня, 12:35
Вільнюс має намір обговорити з адміністрацією президента США Дональда Трампа рішення про призупинення поставок деяких видів озброєння в Україну
Литва продовжить лобіювати допомогу для України в адміністрації Трампа
2 липня, 20:02
Звягінцева у 2024 році продала свою квартиру площею 80 кв. м у «сталінці» на Печерську за $200 тис.
«Сталінка» за $200 тис. Пенсіонерка купила квартиру у родини головного митника – розслідування
18 червня, 16:51
Через літній туристичний сезон навантаження на пункти пропуску Львівщини зросло
Один із пунктів пропуску раптово припинив свою роботу
26 червня, 16:00
Мерц під час дебатів пообіцяв допомогу Україні
«Ресурси дипломатії вичерпані». Мерц заявив про подальшу допомогу Україні
9 липня, 12:16
КНДР має величезні запаси боєприпасів
Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
11 липня, 18:36

Новини

ДТП на Кільцевій: вантажівка на перехресті в'їхала у легковик Hyundai (відео)
ДТП на Кільцевій: вантажівка на перехресті в'їхала у легковик Hyundai (відео)
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
Сезон кавунів у Києві: скільки коштують перші ягоди та де купити
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
Посадовець «Київавтодору» та інженер приватної лабораторії отримали підозру через неякісний ремонт доріг
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці
На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено до 10 вересня (схема)
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено до 10 вересня (схема)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
14K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6689
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
5049
З українських прилавків зникає популярна риба
4956
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua