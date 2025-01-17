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Ветерани війни та УБД щоквартально отримуватимуть виплати: на що можна буде витратити кошти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ветерани війни та УБД щоквартально отримуватимуть виплати: на що можна буде витратити кошти
Гроші можна буде витратити на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів
фото з відкритих джерел

У «Дії» запрацювала нова програма для виплат ветеранам війни та УБД

В Україні стартував проєкт «Ветеранський спорт», створений за ініціативою Міністерства у справах ветеранів. Завдяки цьому сервісу учасники бойових дій та особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, мають можливість кожні три місяці отримувати по 1 500 гривень через платформу «Дія», Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

На що сожна буде витратити кошти?

Гроші можна буде витратити на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів.

Як подати заявку на «Ветеранський спорт»?

Для того, щоб подати заявку потрібно:

  • оновити «Дію» – зайти у застосунок та натиснути «сервіси» – «ветеранський спорт»;
  • відкрити «Дія.Картку» або вибрати серед доступних;
  • надіслати заявку на виплату.

«Подавайте заявку до 20 числа кожного кварталу – маєте час до 20 січня, щоб оформити виплати на найближчі три місяці. За постановою Мінветеранів допомогу гарантовано отримають 100 000 ветеранів та ветеранок, які першими скористаються сервісом у «Дії», – йдеться в повідомленні.

Витратити кошти потрібно протягом кварталу, у якому отримали допомогу. Невикористані гроші повернуться на рахунок Мінветеранів, а наступного кварталу отримаєте 1 500 грн автоматично.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. 

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Теги: ветеран соцвиплати військові спорт гроші застосунок Дія

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