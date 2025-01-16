Безпідставно виплатив підлеглим 6 млн грн. Командир військової частини отримав підозру

Посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат

Посадовець завдав збитків державі на загальну суму понад 5,9 млн грн

Командир військової частини з Черкащини отримав підозру. Він допустив безпідставне нарахування майже 6 млн грн доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях. Про це повідомляє ДБР.

У червні 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 5,9 млн грн.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, що також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим. Вони допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тис. грн додаткової винагороди.