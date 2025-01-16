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Безпідставно виплатив підлеглим 6 млн грн. Командир військової частини отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Безпідставно виплатив підлеглим 6 млн грн. Командир військової частини отримав підозру
Посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат
фото: ДБР

Посадовець завдав збитків державі на загальну суму понад 5,9 млн грн

Командир військової частини з Черкащини отримав підозру. Він допустив безпідставне нарахування майже 6 млн грн доплат 91 військовому, які не брали участь у бойових діях. Про це повідомляє ДБР.

У червні 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок таких дій посадовця державі завдано збитків на загальну суму понад 5,9 млн грн.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Підозрюваному вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, що також працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому командиру однієї з бригад тероборони та його трьом підлеглим. Вони допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тис. грн додаткової винагороди.

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Теги: ДБР підозра гроші бойові виплати військові

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Кримінал

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