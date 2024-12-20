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Мандри країною та знайомства з батьками. Організатори «Холостяка» поділилися деталями нового випуску

Катерина Іванова
glavcom.ua
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1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен
фото: СТБ

Деякі дівчата будуть вперше знайомити своїх батьків із обранцем

Сьогодні, 20 грудня, вийде восьмий випуск романтичного реаліті «Холостяк». Цей тиждень на проєкті буде присвячено мандрівкам у рідні для дівчат місця, повідомляють організатори шоу.

«Це тиждень знайомств з батьками дівчат. Це для мене дуже важливо і водночас хвилююче – дізнатися щось нове і представити себе», – поділився очікуваннями Холостяк Олександр (Терен).

Перша поїздка Терена буде до міста Броди, де учасниця Юстина запропонує йому відвідати місцевий замок 17 століття. 

«Сьогодні ми на Львівщині. У нас тут дуже багато замків і з дитинства проводжу там дуже багато часу. Тому я ще пʼятирічною уявляла, як виходитиму заміж у капличці при замку і святкуватиму там своє весілля. Я би дуже хотіла розділити цю історію з Олександром і побачити у ньому свого короля», – розповідає дівчина.  

Після романтичної зустрічі пара відправиться до рідних Юстини. Вона зізналась, що ніколи ще не знайомила батьків зі своїм хлопцем.

Мандри країною та знайомства з батьками. Організатори «Холостяка» поділилися деталями нового випуску фото 1
фото з відкритих джерел

Наступною зупинкою буде місто Збараж, де живуть рідні Анастасії. «Я сподіваюся, що сьогоднішнє спілкування з батьками Анастасії допоможе мені зрозуміти її як дівчину», – зізнається Холостяк.

Та перш ніж ця зустріч відбудеться, Анастасія вирішила підготувати до неї Холостяка та провести парну медитацію. «Я запросила сюди Олександра, щоб поділитися з ним частинкою себе, щоб він ще більше відчув мій вайб», – пояснює вона. 

Мандри країною та знайомства з батьками. Організатори «Холостяка» поділилися деталями нового випуску фото 2
фото з відкритих джерел

А знайомство з рідними Інни може опинитися під загрозою, оскільки її сім’я живе у Харкові. Напередодні зустрічі там сталися серйозні обстріли, через що батьки дівчини вирішили не наражати доньку та Олександра на небезпеку та попросили не приїздити.

«Я хочу бачити усю свою сімейку – сестру, маму папу. Хочу усіх їх познайомити з Сашею. Це має бути фантастично», – ділилась очікуваннями Інна. 

Мандри країною та знайомства з батьками. Організатори «Холостяка» поділилися деталями нового випуску фото 3
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

До слова, журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати». 

Як відомо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».

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Теги: історія ветеран весілля модель батьки місто Ігри нескорених YouTube роман 24 лютого

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