Мандри країною та знайомства з батьками. Організатори «Холостяка» поділилися деталями нового випуску

Деякі дівчата будуть вперше знайомити своїх батьків із обранцем

Сьогодні, 20 грудня, вийде восьмий випуск романтичного реаліті «Холостяк». Цей тиждень на проєкті буде присвячено мандрівкам у рідні для дівчат місця, повідомляють організатори шоу.

«Це тиждень знайомств з батьками дівчат. Це для мене дуже важливо і водночас хвилююче – дізнатися щось нове і представити себе», – поділився очікуваннями Холостяк Олександр (Терен).

Перша поїздка Терена буде до міста Броди, де учасниця Юстина запропонує йому відвідати місцевий замок 17 століття.

«Сьогодні ми на Львівщині. У нас тут дуже багато замків і з дитинства проводжу там дуже багато часу. Тому я ще пʼятирічною уявляла, як виходитиму заміж у капличці при замку і святкуватиму там своє весілля. Я би дуже хотіла розділити цю історію з Олександром і побачити у ньому свого короля», – розповідає дівчина.

Після романтичної зустрічі пара відправиться до рідних Юстини. Вона зізналась, що ніколи ще не знайомила батьків зі своїм хлопцем.

фото з відкритих джерел

Наступною зупинкою буде місто Збараж, де живуть рідні Анастасії. «Я сподіваюся, що сьогоднішнє спілкування з батьками Анастасії допоможе мені зрозуміти її як дівчину», – зізнається Холостяк.

Та перш ніж ця зустріч відбудеться, Анастасія вирішила підготувати до неї Холостяка та провести парну медитацію. «Я запросила сюди Олександра, щоб поділитися з ним частинкою себе, щоб він ще більше відчув мій вайб», – пояснює вона.

фото з відкритих джерел

А знайомство з рідними Інни може опинитися під загрозою, оскільки її сім’я живе у Харкові. Напередодні зустрічі там сталися серйозні обстріли, через що батьки дівчини вирішили не наражати доньку та Олександра на небезпеку та попросили не приїздити.

«Я хочу бачити усю свою сімейку – сестру, маму папу. Хочу усіх їх познайомити з Сашею. Це має бути фантастично», – ділилась очікуваннями Інна.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель. Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

До слова, журналістка та блогерка Марічка Довбенко, яка була учасницею романтичного проєкту «Холостяк 13», зробила гучну заяву. Вона звинуватила творців реаліті у сексизмі та наголосила, що всіх дівчат «експлуатують у сексуальному контексті, а вони змушені мовчати».

Як відомо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».