«Мотиваційний спікер Кличко». Мер Києва розсекретив свій гонорар за публічні виступи

Британське агентство з підбору спікерів пропонує послуги Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію політика.

Кличко отримав роялті 29 квітня. Джерелом доходу вказана британська компанія Chartwell Partners LTD, якій і належить бренд агентства з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті від британської компанії Chartwell Partners LTD дані реєстру декларацій

За даними аналітичної системи YouControl.World, керують фірмою британці Джеймс Бірч і Томас Едінгтон. Останній є також і її власником.

Володіє фірмою Chartwell Partners LTD британець Томас Едінгтон. Пунктиром позначені історичні зв’язки інфографіка: YouControl.World

«Chartwell було засновано як агентство спікерів у Лондоні у 2007 році. Відтоді ми залучили лідерів думок та мотиваційних спікерів до тисяч заходів та конференцій по всьому світу, а також розширили свою діяльність до офісів у США, Азії та Ірландії.

Наше бачення полягає в тому, щоб представляти видатних особистостей на заходах та конференціях, а також бути джерелом ідей та думок, що змінюють світ, для тих, хто формує громадську думку в усьому світі», – йдеться на офіційному сайті Chartwell Speakers.

Агентство позиціонує Віталія Кличка як одного з основних своїх спікерів, який може виступати з програмними та мотиваційними промовами, а також із доповідями на такі теми, як уряд і політика, права людини та лідерство.

Віталій Кличко – один із основних спікерів агентства Chartwell Speakers скриншот із сайту Chartwell Speakers

Раніше «Главком» повідомляв, що Віталій Кличко отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри Undisputed.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Конгресі Європейської народної партії (EPP Congress 2025), що відбулася 29-30 квітня у Валенсії, Іспанія. Конгрес зібрав лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники планували обговорити ключові виклики для Європи, серед яких – підтримка України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.