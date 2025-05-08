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«Мотиваційний спікер Кличко». Мер Києва розсекретив свій гонорар за публічні виступи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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«Мотиваційний спікер Кличко». Мер Києва розсекретив свій гонорар за публічні виступи
Віталій Кличко на Конгресі Європейської народної партії
фото: Віталій Кличко/Telegram

Британське агентство з підбору спікерів пропонує послуги Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію політика.

Кличко отримав роялті 29 квітня. Джерелом доходу вказана британська компанія Chartwell Partners LTD, якій і належить бренд агентства з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті від британської компанії Chartwell Partners LTD
Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті від британської компанії Chartwell Partners LTD
дані реєстру декларацій

За даними аналітичної системи YouControl.World, керують фірмою британці Джеймс Бірч і Томас Едінгтон. Останній є також і її власником.

Володіє фірмою Chartwell Partners LTD британець Томас Едінгтон. Пунктиром позначені історичні зв’язки
Володіє фірмою Chartwell Partners LTD британець Томас Едінгтон. Пунктиром позначені історичні зв’язки
інфографіка: YouControl.World

«Chartwell було засновано як агентство спікерів у Лондоні у 2007 році. Відтоді ми залучили лідерів думок та мотиваційних спікерів до тисяч заходів та конференцій по всьому світу, а також розширили свою діяльність до офісів у США, Азії та Ірландії.

Наше бачення полягає в тому, щоб представляти видатних особистостей на заходах та конференціях, а також бути джерелом ідей та думок, що змінюють світ, для тих, хто формує громадську думку в усьому світі», – йдеться на офіційному сайті Chartwell Speakers.

Агентство позиціонує Віталія Кличка як одного з основних своїх спікерів, який може виступати з програмними та мотиваційними промовами, а також із доповідями на такі теми, як уряд і політика, права людини та лідерство.

Віталій Кличко – один із основних спікерів агентства Chartwell Speakers
Віталій Кличко – один із основних спікерів агентства Chartwell Speakers
скриншот із сайту Chartwell Speakers

Раніше «Главком» повідомляв, що Віталій Кличко отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри Undisputed. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Конгресі Європейської народної партії (EPP Congress 2025), що відбулася 29-30 квітня у Валенсії, Іспанія. Конгрес зібрав лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування, депутатів Європарламенту та громадських діячів. Учасники планували обговорити ключові виклики для Європи, серед яких – підтримка України у війні проти російської агресії та подальше посилення європейської єдності.

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Теги: Віталій Кличко гроші мер декларація Велика Британія

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