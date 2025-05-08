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В Італії бар запровадив штрафи за нецензурну лайку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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В Італії бар запровадив штрафи за нецензурну лайку
Лайка стала причиною штрафів у одному із барів Італії
фото із відкритих джерел

Гроші, отримані після введення штрафу, ініціатори заборони віддали організації, яка допомагає літнім та хворим

Відвідувачів бару в італійському регіоні Венето буде оштрафовано на один євро за кожне нецензурне слово. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Antena3.

«Відвідувачів, які лаються в барі в Італії, штрафуватимуть на одне євро за кожну образу. Це ресторан, розташований у регіоні Венето, де лайка часто є усталеним виразом, настільки ж поширеним, наскільки й дратівливим, особливо коли поблизу перебувають діти та сім'ї», – пишуть журналісти.

Заклад називається «Мексика», і власники стверджують, що люди похилого віку найчастіше виражаються нецензурно, коли дивляться футбол або обговорюють політику.

Власники повісили усередині плакат, на якому написали попередження про штрафи. Невдовзі після того, як почали виписувати штрафи, з відвідувачів зібрали щонайменше 150 євро. Гроші були пожертвувані організації, яка допомагає літнім та хворим. Водночас власники ресторану «Мексика» наголосили, що дух ініціативи позитивний: не карати, а надати сили побороти погану звичку лаятись на публіці, і можливо, викликати усмішку відвідувачів.

Як пише видання, ця ініціатива не нова в Італії, раніше інший бар у Венето ввів «абонементи» за лайку – «пакет» із трьох лайливих слів коштував 2,5 євро.

Нагадаємо, в італійському місті Мілан у шкільних класах встановили апарати для очищення повітря, що зменшило частоту пропусків занять школярами на 11%. При цьому в кабінетах на майже третину зменшився рівень забруднення повітря, а учні повідомляли про краще здоров’я дихальної системи. 

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Теги: гроші Італія ресторан

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