Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття дівчини у Білій Церкві: правоохоронці передали справу до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Побиття дівчини у Білій Церкві: правоохоронці передали справу до суду
Обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. 22 січня 2025 року
фото: Дар'я Нематіан золбін/Суспільне новини

Прокурори у суді клопотатимуть про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо групи підлітків, які побили 12-річну дівчину у Білій Церкві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури

Йдеться про події, що сталися у січні. Тоді у соцмережах з'явилося відео, де видно, як група підлітків по колу завдає ударів дівчині. 

«Розслідуванням встановлено, що у січні 2025 року в м. Біла Церква група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали грошові кошти», – йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді клопотатимуть про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків, які вчинили насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки та вимагали у неї гроші (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України). 

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. На кадрах видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Постраждалу, яка закриває обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата, завдаючи ударів кулаками, ногами.  

У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Згодом дії всіх учасників злочину було перекваліфіковано: досудове розслідування тепер триває за фактом катування та вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру.

Теги: бійка прокурор розслідування Біла Церква гроші відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість
Україні треба стати частиною європейського газового ринку – «Центр Разумкова»
8 квiтня, 18:05
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
«Плівки Комарницького»: Київрада прийняла за основу антикорупційний земельний порядок
3 квiтня, 14:29
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через п'яну витівку
Британцю заборонили відвідувати всі паби та бари в країні через одну витівку
9 квiтня, 11:21
Мобілізація одного з обвинувачених загрожує затягуванням справи, у підсумку він може уникнути відповідальності
Не лише Насіров. До ЗСУ захотіли мобілізуватися 48 фігурантів корупційних справ
10 квiтня, 15:58
Загиблий льотчик Павло Іванов ніколи не відмовлявся від бойових завдань
Командир поділився зворушливими спогадами про загиблого пілота F-16 Павла Іванова
12 квiтня, 19:59
Днями Байден виступав на конференції в Чикаго
NYP розкрила суму гонорару за публічний виступ експрезидента Джо Байдена
18 квiтня, 04:33
У 2025 році «Київзеленбуд» планує витратити 140 млн грн на капремонт 13 об’єктів
Куди витрачав гроші «Київзеленбуд» у 2024 році? Названо п'ять «найжирніших» проєктів
17 квiтня, 16:42
Однак, як стверджують китайські військовополонені, за свою службу в російській армії вони так нічого й не отримали
Китайські полонені назвали несподівану перевагу української армії над російською
26 квiтня, 18:22
Книги видавництва вилучено з продажу
Книгарня «Є» припинила співпрацю з видавництвом, звинуваченим у співпраці з окупантами
29 квiтня, 13:50

Новини

На Чорнобильській АЕС проводиться тимчасовий ремонт конфайнменту, пошкодженого Росією
На Чорнобильській АЕС проводиться тимчасовий ремонт конфайнменту, пошкодженого Росією
Побиття дівчини у Білій Церкві: правоохоронці передали справу до суду
Побиття дівчини у Білій Церкві: правоохоронці передали справу до суду
Поліграф для всіх. Влада Києва відреагувала на петицію щодо режисера Білоуса
Поліграф для всіх. Влада Києва відреагувала на петицію щодо режисера Білоуса
Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая
Зеленський звільнив голову Броварської райдержадміністрації Тараса Бакая
Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ
У Бортничах вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
30K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
19K
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
16K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua