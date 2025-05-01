Побиття дівчини у Білій Церкві: правоохоронці передали справу до суду

Обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі про побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. 22 січня 2025 року

Прокурори у суді клопотатимуть про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо групи підлітків, які побили 12-річну дівчину у Білій Церкві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

Йдеться про події, що сталися у січні. Тоді у соцмережах з'явилося відео, де видно, як група підлітків по колу завдає ударів дівчині.

«Розслідуванням встановлено, що у січні 2025 року в м. Біла Церква група підлітків вчиняли насильницькі дії щодо малолітньої потерпілої та вимагали грошові кошти», – йдеться у повідомленні.

Прокурори у суді клопотатимуть про застосування примусових заходів виховного характеру стосовно групи підлітків, які вчинили насильницькі дії щодо 12-річної дівчинки та вимагали у неї гроші (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 189 КК України).

Нагадаємо, у січні соцмережами поширилося відео, як група підлітків у Білій Церкві на Київщині побила 12-річну дівчинку. На кадрах видно, що група підлітків перебуває десь у лісі. Постраждалу, яка закриває обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата, завдаючи ударів кулаками, ногами.

У поліції повідомили, що до них звернулася мама 12-річної дівчинки, повідомивши про побиття. Згодом дії всіх учасників злочину було перекваліфіковано: досудове розслідування тепер триває за фактом катування та вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, крім 16-річного хлопця, інші фігуранти справи про побиття дівчинки у Білій Церкві – неповнолітні та малолітні, тому їм підозри не оголосять. Як і їхнім батькам цього не зроблять, оскільки кримінальне законодавство України передбачає індивідуальну відповідальність. Юристи компанії «Міллер», яка представляє у цій справі потерпілу, нагадали, що тільки один фігурант справи про побиття дівчинки у Білій Церкві досяг віку кримінальної відповідальності (16 років), тож лише йому оголосили підозру.