Директор компанії експортував воду замість добрив: викрито аферу на 33 млн (відео)

Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову

Під виглядом експорту біодобрив до Молдови компанія вивезла за кордон ємності з водою.

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору компанії, який під виглядом експорту біодобрив вивіз за кордон воду, завдавши збитків державному бюджету на суму 33,6 млн грн. Про це йдеться в пресслужбі БЕБ.

«Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову. Надалі підприємство фіктивно закупило у заводу 730 тонн біодобрив загальною вартістю 900 млн грн та експортувало ємності з рідиною відповідно до умов контракту. Однак замість добрив в цих ємностях була вода. Це підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування»,– йдеться в повідомленні.

Схема збуту esbu.gov.ua

Директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування ПДВ, надавши фальсифіковані документи. Директору компанії-експортеру вже повідомлено про підозру у шахрайстві та підробці документів. Також підозру оголошено директору заводу-виробника біодобрив, який наразі перебуває за кордоном. Слідчі вживають заходів щодо його притягнення до відповідальності у рамках міжнародного співробітництва.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України. Бюро економічної безпеки України продовжує боротьбу з економічними злочинами, спрямованими проти державного бюджету.

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