Ворог скерував FPV-дрон на комбайн, який працював у полі

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай. Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 21 липня близько 16:40 ворог, за попередньою інформацією, скерував FPV-дрон на комбайн, який працював на території Білопільської громади Сумського району.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Раніше окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами.