На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай
Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення
На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай. Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 21 липня близько 16:40 ворог, за попередньою інформацією, скерував FPV-дрон на комбайн, який працював на території Білопільської громади Сумського району.
Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.
Раніше окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами.
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