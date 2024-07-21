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На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай
Ворог скерував FPV-дрон на комбайн, який працював у полі
фото з відкритих джерел

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення

На Сумщині окупанти атакували дроном комбайн, який збирав урожай. Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 21 липня близько 16:40 ворог, за попередньою інформацією, скерував FPV-дрон на комбайн, який працював на території Білопільської громади Сумського району.

Загинув 37-річний комбайнер, його 59-річний помічник отримав поранення.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Раніше окупанти заявили, що знищили «Леопарди», які виявились комбайнами. 

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Теги: окупанти прокурор розслідування урожай ворог поранення

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