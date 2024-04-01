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Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри
У 2023 році українці взяли у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

Суми та кількість мікропозик стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення

В Україні у 2023 році було укладено понад 8 млн мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн. Про це свідчать дані Опендатабот.

Як зазначається, кількість мікрокредитних договорів (один з основних видів мікрофінансування, що полягає у видачі невеликих кредитів людям, які не мають доступу до традиційного банкінгу з різних причин - «Главком) минулого року склала 8 244 855. Суми та кількість мікропозик (програма  кредитування на невелику суму і короткий термін.- «Главком) стабільно зростають, проте все ще менші за показники напередодні повномасштабного вторгнення.

Проте стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано. Попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року.

В середньому, українці брали близько 700 тис. мікрокредитів на місяць торік.

Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри фото 1

Як зазначається, у 2023 році українці взяли в МФО (мікрофінансова організація, яка є типом фінансової установи, яка надає фінансові послуги, такі як мікропозики, малозабезпеченим особам і малим підприємствам, які можуть не мати доступу до традиційних банківських послуг. – «Главком) у борг у 1,7 рази більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри фото 2

Середня сума мікрокредиту склала 4 926 грн. Це на 7% більше, ніж у 2021 році.

Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри фото 3

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягла 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника – 8,03 млрд грн станом на 01 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щоквартала й лише наприкінці року зменшилася – на 144 млн грн.

Українці стали частіше брати мікрокредити: оприлюднені цифри фото 4

Раніше повідомлялося, що українці активно купують житло у Польщі у кредит. Згідно з підрахунками, в рамках програми «Безпечний кредит 2%» у 2023 році понад 3 тис. іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам

Теги: кредит гроші фінансування

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