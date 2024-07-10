НАЗК виявило в нардепа Кісільова ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн

Нардеп Кісільов задекларував користування квартирою тещі за кілька мільйонів доларів

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зокрема, моніторинг було розпочало на підставі звернення «Bihus.Info» щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам. Пресслужба НАЗК не називає імені фігуранта, однак з матеріалів справи стає зрозуміло, що йдеться про народного депутата Ігоря Кісільова.

«Так, у 2021 році його (Кісільова – «Главком») теща придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн. Проте Національне агентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла – реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба, на прохання НАЗК пояснити джерела походження коштів нардеп повідомив, що не знав про купівлю тещею квартири та додав її письмові пояснення. Вона вказала джерелами походження коштів власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок. Однак було встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості.

За результатами моніторингу також виявлено спробу приховати реальну вартість квартири через внесення недостовірних параметрів в документи, зокрема йдеться про зазначення її розташування у гуртожитку периферійної зони Києва.

Крім того, дружина народного депутата придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

«Таким чином, НАЗК не встановило законних джерел походження коштів, за які були придбані квартира та транспортний засіб за майже 65 млн грн та понад 5,5 млн грн відповідно, що належать близьким родичам посадовця», – додає пресслужба.

Обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу генерального прокурора для визначення підслідності та розв'язання питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Варто зазначити, що наприкінці березня 2024 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування щодо декларування користування квартирою на 350 кв. м у люксовому житловому комплексі Diamond Hill в центрі Києва. Помешкання до цього придбала 68-річна теща нардепа, але в лютому розслідувачі показали як з території комплексу виїжджає автівка, якою користується народний обранець.

Нагадаємо, сукупний дохід чинних народних депутатів, декларації яких є у відкритому доступі за 2022-2023 рр., склав більше 7 млрд грн.

До слова, раніше повідомлялося, що керівники секретаріатів комітетів отримували мільйонні доходи у 2022 році. Ці суми у кілька разів перевищують річний дохід голів комітетів.

Найбільше отримував керівник секретаріату бюджетного комітету Андрій Ватульов – понад 1,5 млн грн. Для порівняння тогочасний голова комітету нардеп Юрій Арістов («Слуга народу») отримав понад 400 тис. грн за рік.