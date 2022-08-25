Виплата родинам полеглих військових: Міноборони роз’яснило новий закон

«Виплата допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану в сумі 15 млн грн не скасована, а навпаки, впорядкована законом»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію у деяких ЗМІ про нібито скасування одноразової виплати 15 млн грн родинам полеглих захисників. Вона запевнила, що рішення уряду про цю виплату чинне і скасовувати його ніхто не планує. Про це чиновниця написала на своїх сторінках у соцмережах.

«Зради немає. Прикро, що ці фейки про ніби то скасування виплати 15 млн грн родинам полеглих героїв – поширюють свої. Одноразова виплата родинам полеглих героїв захисників України зберігається у розмірі 15 млн грн.

Днями в ЗМІ поширилася інформація про прийняття Закону, який нібито прибирає такі виплати. Це не відповідає дійсності. Уряд ще 28 лютого затвердив рішення, що виплата родинам загиблих захисників України складає 15 млн грн. Це рішення ніхто не скасовує і не збирається скасовувати. Всі родини загиблих отримають передбачені виплати. Власне, виплати вже здійснюються і ми про це говорили на одному з брифінгів. Хто подав необхідний пакет документів – той вже отримав виплати», – написала Маляр.

Водночас заступниця міністра звернула увагу, що 25 серпня 2022 року набрав чинності ухвалений Верховною Радою закон «Про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», який передбачає низку нововведень.

Законом внесено такі зміни:

Чітко визначено коло осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, а саме: батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого).

Впорядковано питання здійснення доплати одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності або відсотка втрати працездатності здійснюється незалежно від строку, що минув після первинного встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності (раніше обмежувалося дворічним терміном), (на виконання рішення Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року № 1-р(II)/2022 у справі щодо відповідності Конституції України пункту 4 статті 163 закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Унормовано на законодавчому рівні питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, тобто законом закріплено чинні наразі положення постанови Кабінету міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям… під час дії воєнного стану».

Законом передбачено, що розмір допомоги визначається Кабінетом міністрів, який вже встановлено урядом в постанові №168.

«Таким чином, виплата допомоги у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану в сумі 15 млн грн не скасована, а навпаки, впорядкована законом», – пояснила Маляр.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що родичі українських військових, які опинилися в полоні, можуть отримувати їхні виплати. Проте, для того, щоб розпочати ці виплати, має бути виданий відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Тому виплати можуть дещо затримуватись.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові у серпні отримають виплати, але здійснюватимуть їх пізніше, ніж зазвичай. Вона зазначила, що українські військові отримають виплати вже наприкінці місяця. Розрахунки, які це гарантують, вже зроблені.