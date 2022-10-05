Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
Українська економіка вже наступного року покаже позитивну динаміку
фото з відкритих джерел

За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го – до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти – 45,1%.

Водночас у найближчі два роки ВВП інших країн Європи та Центральної Азії за рідкісними винятками буде нижчим від значень 2022-го.

Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України фото 1

Економічна активність України сильно постраждала через знищення виробничих потужностей, збитки, заподіяні сільськогосподарським угіддям, а також зменшення чисельності робочої сили: понад 14 млн. українців були змушені залишити постійне місце проживання.

«Україна, як і раніше, потребує колосальної фінансової підтримки у зв'язку з продовженням безглуздої війни, а також для реалізації проєктів з відновлення та реконструкції, які можна швидко ініціювати», – зазначила віцепрезидентка Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на чотири судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова. За допомогою цих суден Росія вивозила крадене з окупованих територій України зерно. 

Як відомо, Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї. 

Як повідомлялося, на Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна.

Читайте також:

Теги: економіка Україна війна Світовий банк

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України
Уряд передав Фонду держмайна рекордну кількість об'єктів держвласності
Уряд передав Фонду держмайна рекордну кількість об'єктів держвласності
Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію
Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію
Стало відомо, хто може очолити Нацбанк
Стало відомо, хто може очолити Нацбанк
РФ вкрала з України зерна на пів мільярда: розслідування Associated Press 
РФ вкрала з України зерна на пів мільярда: розслідування Associated Press 
Курс валют у 2023 році: НБУ повідомив, скільки коштуватиме долар
Курс валют у 2023 році: НБУ повідомив, скільки коштуватиме долар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
35K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
29K
Колаборанти в УПЦ МП. Банкова нарешті визнала проблему
20K
Як окупанти захищають радянські танки від «Джавелінів»: курйозне фото
20K
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
18K
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

Новини

Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21
Українська авіація знищила ще три опорних пункти окупантів
Вчора, 07:09
ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
3 жовтня, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
3 жовтня, 06:19

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту