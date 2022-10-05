Очікується позитивна динаміка. Світовий банк оцінив економічні перспективи України

За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

За підсумками 2022 року економіка країни скоротиться на 35%, проте вже наступного року покаже позитивну динаміку.

Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го – до 4,1%. За підсумками 2022 року ВВП України має скоротитися на 35%, навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки мало скласти – 45,1%.

Водночас у найближчі два роки ВВП інших країн Європи та Центральної Азії за рідкісними винятками буде нижчим від значень 2022-го.

Економічна активність України сильно постраждала через знищення виробничих потужностей, збитки, заподіяні сільськогосподарським угіддям, а також зменшення чисельності робочої сили: понад 14 млн. українців були змушені залишити постійне місце проживання.

«Україна, як і раніше, потребує колосальної фінансової підтримки у зв'язку з продовженням безглуздої війни, а також для реалізації проєктів з відновлення та реконструкції, які можна швидко ініціювати», – зазначила віцепрезидентка Світового банку у регіоні Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що за клопотаннями прокуратури АР Крим та м. Севастополя суд наклав арешти на чотири судна, які порушили порядок в’їзду та виїзду з окупованого півострова. За допомогою цих суден Росія вивозила крадене з окупованих територій України зерно.

Як відомо, Росія здійснює свідому кампанію з дезінформації, намагаючись відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму вторгненню в неї.

Як повідомлялося, на Луганщині російські окупанти відбирають у людей землю і вкрали понад 1 млн тонн зерна.