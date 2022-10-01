Україні загрожує дефіцит цибулі: ціни різко зросли

За тиждень ціни на цибулю виросли в середньому на 13%

Суттєво скоротилися обсяги пропозиції на ринку цибулі

В Україні спостерігається чергове зростання цін на цибулю. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Активний попит з боку оптових компаній та стримування продажів виробниками є основними факторами, що сприяють подальшому зростанню цін у даному сегменті.

Через ситуацію, що склалася, виробники поступово підвищували відпускні ціни, і сьогодні цибуля продається по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною подорожчання цибулі, на думку експертів, є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

Також аналітики повідомляють про те, що більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

Зараз цибулю на ринку України вже продають у середньому в 4,3 рази дорожче, ніж наприкінці вересня 2021 року. При цьому багато гравців ринку впевнені, що позитивний ціновий тренд збережеться і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів цибулі. Інші ж виробники вважають за краще закладати цю продукцію на зберігання та утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Як повідомлялося, борщовий набір в Україні станом на кінець серпня поточного року порівняно з аналогічним періодом 2021 року подорожчав на 60,2% – з 69,76 до 111,78 гривень. А з початку повномасштабної агресії Росії проти України його вартість збільшилась на 22% – з 91,64 до 111,78 грн. Максимальну вартість борщу за 2022 рік зафіксовано у червні – аж 118,52 грн.