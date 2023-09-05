Що подорожчає восени: виробники назвали п'ять категорій продуктів

На цінники вплинуть підвищення тарифів та цін на пальне, а також перерахунок заплат та пенсій

З настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини. Про категорії та причини розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

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Він зазначив, що на рівень подорожчання вплинуть попит, експорт, а також вартість палива та електроенергії. Усі ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій, закладатимуться на осінь та зиму.

На думку експерта, в результаті ціни зростуть у межах 5-10%.

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Цієї осені подорожчають:

Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.

Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.

Яйця.

М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.

Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.

Нагадаємо, хліб в Україні продовжує дорожчати – лише за серпень багато пекарів підвищили ціни на свою продукцію до 5 грн за буханець. Понад те, хлібзаводи попереджають, що у вересні цінники знову зміняться. Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пензін наголосив, що із зерном в Україні проблем не буде, але на кінцеву ціну хліба вплинуть логістика та тарифи на електрику. Через їх подорожчання підвищуватимуться ціни й на хліб – за словами експерта, це значення становитиме 3-5% на місяць.

Також «Главком» розповідав, що у липні споживча інфляція в Україні склала 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий. Що, втім, не скасовує зростання цін на всі групи товарів. Зокрема, найбільше подорожчали послуги ресторанів та готелів – на 18,5%.