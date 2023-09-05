Що подорожчає восени: виробники назвали п'ять категорій продуктів
На цінники вплинуть підвищення тарифів та цін на пальне, а також перерахунок заплат та пенсій
З настанням холодів на українців чекає подорожчання популярних продуктів, які є в холодильниках майже кожної родини. Про категорії та причини розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
Він зазначив, що на рівень подорожчання вплинуть попит, експорт, а також вартість палива та електроенергії. Усі ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій, закладатимуться на осінь та зиму.
На думку експерта, в результаті ціни зростуть у межах 5-10%.
Цієї осені подорожчають:
- Овочі та фрукти. Прогнозується, що різкого стрибка цін не буде, оскільки їх посадили із запасом, але варто готуватися до підвищення витрат на зберігання.
- Молоко. Зростання цін на товар залежить від потреби у зберіганні сировини та готових продуктів – вона може ускладнитися через нестабільність енергосистеми.
- Яйця.
- М'ясо. Підвищення вартості 5-15% також залежить від потреб у зберіганні.
- Цукор. Подорожчання очікується у всьому світі, що пов'язане із забороною Індії на експорт. В Україні до 15 вересня також діє така заборона, яка має задовольнити внутрішні потреби. Очікується, що до нового врожаю у листопаді цінники зростуть на 2-3%.
Нагадаємо, хліб в Україні продовжує дорожчати – лише за серпень багато пекарів підвищили ціни на свою продукцію до 5 грн за буханець. Понад те, хлібзаводи попереджають, що у вересні цінники знову зміняться. Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пензін наголосив, що із зерном в Україні проблем не буде, але на кінцеву ціну хліба вплинуть логістика та тарифи на електрику. Через їх подорожчання підвищуватимуться ціни й на хліб – за словами експерта, це значення становитиме 3-5% на місяць.
Також «Главком» розповідав, що у липні споживча інфляція в Україні склала 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий. Що, втім, не скасовує зростання цін на всі групи товарів. Зокрема, найбільше подорожчали послуги ресторанів та готелів – на 18,5%.
Коментарі — 0