Головна Гроші Товари та послуги
search button user button menu button

Історія BAPE STA: як кросівки Nigo стали іконою вуличної моди у 2026 році

Реклама
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Історія BAPE STA: як кросівки Nigo стали іконою вуличної моди у 2026 році

У 2026 році ми спостерігаємо цікавий феномен «нового вінтажу»

У 2026 році снікер-культура досягла свого апогею, перетворившись із субкультурного явища на домінуючу силу у світовій моді, де окремі моделі взуття набули статусу справжніх культурних артефактів. Серед безлічі силуетів, що заповнюють вулиці Токіо, Нью-Йорка та Парижа, особливе місце займає легендарна модель, яка свого часу змінила уявлення про розкіш та вуличний стиль. Мова йде про культовий витвір японського дизайнера Nigo, який навіть через десятиліття не втрачає своєї актуальності, а навпаки, стає об’єктом бажання для нового покоління поціновувачів моди.

Як революційне бачення Nigo назавжди змінило правила гри у снікер-індустрії?

Щоб зрозуміти феноменальний успіх цієї моделі сьогодні, необхідно повернутися у 2002 рік, коли Nigo, засновник бренду A Bathing Ape, вирішив кинути виклик консервативному ринку спортивного взуття. У той час на полицях магазинів домінували стримані, переважно білі кросівки, які виконували виключно утилітарну функцію, проте японський візіонер запропонував зовсім інший підхід. Він представив світу силует, який, зберігаючи знайомі риси баскетбольної класики, був виконаний з яскравої лакованої шкіри найнесподіваніших відтінків, що нагадували цукерки або героїв коміксів. 

Культурний вплив моделі став ще більш відчутним, коли вона опинилася на ногах головних зірок хіп-хопу початку 2000-х років, таких як Фаррелл Вільямс та Каньє Вест. Ці артисти не просто носили взуття, вони зробили його частиною свого сценічного образу та ідентичності, демонструючи всьому світу, що вулична мода може коштувати дорого і виглядати розкішно. Саме завдяки цьому симбіозу музики та моди сформувався новий стандарт розкоші, де рідкісні кросівки стали цінуватися нарівні з дорогими годинниками чи ювелірними прикрасами. Цей період став відправною точкою для формування сучасного ринку лімітованих релізів, де попит завжди перевищує пропозицію, а володіння певною парою свідчить про глибоке розуміння культури. Спадщина, закладена Nigo, живе і досі, адже саме він показав, що кросівки можуть бути полотном для мистецтва та самовираження, а не лише спортивним інвентарем.

Чому глянцевий силует із зіркою залишається об'єктом бажання у 2026 році?

У 2026 році ми спостерігаємо цікавий феномен «нового вінтажу», коли естетика початку тисячоліття переосмислюється через призму сучасних технологій та футуристичного дизайну. Кросівки з логотипом «Sta» ідеально вписуються в цей тренд, оскільки їхній глянцевий блиск та насичені кольори виглядають напрочуд актуально в епоху цифрової моди та метавсесвіту. Вони стали своєрідним мостом між поколіннями: для одних це ностальгія за золотою ерою хіп-хопу, а для інших – свіжий та сміливий елемент гардероба, що дозволяє виділитися з натовпу. Бездоганна якість виконання та впізнаваний дизайн роблять їх універсальним вибором для тих, хто прагне поєднати ретро-вайб із сучасними тенденціями вуличної моди. Саме здатність моделі адаптуватися до змінних смаків аудиторії, не втрачаючи своєї автентичності, забезпечує їй стабільне місце в топі найбажаніших релізів року.

Підтвердженням непохитного статусу моделі слугують численні колаборації та згадки в індустрії, які підігрівають інтерес до силуету, не даючи йому застаріти. Останні новини моди, такі як тізери спільних проєктів із культовими брендами на кшталт HIDDEN.NY або поява кросівок на подіумах тижнів моди, лише підсилюють ажіотаж навколо кожного нового дропу.

Як правильно стилізувати культову пару та де знайти оригінал без ризику?

Стилізація цих легендарних кросівок вимагає певного розуміння пропорцій та балансу, щоб максимально розкрити їхній візуальний потенціал у сучасному аутфіті. Найкращим варіантом для створення гармонійного образу залишаються широкі джинси або штани карго, які вільно спадають на масивний язичок взуття, створюючи розслаблений і водночас продуманий силует. Не варто забувати про важливість аксесуарів та колорблокінгу: спробуйте підібрати шкарпетки або головний убір у тон до яскравих елементів аперу, щоб створити цілісну композицію. Якщо ви обираєте шорти, переконайтеся, що ваші шкарпетки мають відповідний брендинг або цікаву текстуру, адже це дозволить акцентувати увагу на лакованій поверхні кросівок. Головне правило – не бійтеся експериментувати з об’ємами та кольорами, адже ця модель створена саме для того, щоб бути в центрі уваги та демонструвати вашу індивідуальність.

Проте, головним викликом для багатьох фанатів залишається питання придбання оригінальної пари, адже ринок переповнений підробками, а ціни на ресейл-платформах часто сягають астрономічних висот. Знайти надійне джерело, де можна купити автентичні кросівки без зайвих переплат та ризиків, – це завдання не з легких, але рішення існує для тих, хто цінує свій час та гроші. Інтернет-магазин PRM.com зарекомендував себе як надійна дестинація для снікерхедів, пропонуючи ретельно відібраний асортимент культових моделей, включаючи найсвіжіші релізи від японського гіганта. Не просто мрійте про історію, а носіть її на своїх ногах – перегляньте актуальну колекцію BAPE STA та оберіть свій ідеальний колорвей вже сьогодні.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: мода бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
Вчора, 14:44
Юлія Нейман – громадянка Росії та її чоловік – уродженець Донецька Ігор Папуч будують фортифікації для ЗСУ
Фірми, пов’язані з громадянкою РФ, ексдружиною ФСБшника будують фортифікації для ЗСУ? Війна і бізнес
21 сiчня, 12:50
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
16 сiчня, 10:05
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
15 сiчня, 12:01
Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
14 сiчня, 13:02
30,2 млрд грн виручки припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
13 сiчня, 11:27
Запровадження європейських екологічних норм без урахування воєнного стану несе високий ризик деіндустріалізації України – ІСС Ukraine
Запровадження європейських екологічних норм без урахування воєнного стану несе високий ризик деіндустріалізації України – ІСС Ukraine
7 сiчня, 15:22
У середині липня 2025 Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від СВАМ
В ЄС почало діяти «вуглецеве мито»
2 сiчня, 18:18
Forbes Ukraine назвав 15 найбільших харчових компаній
Названо найбільші харчові компанії України (список)
2 сiчня, 13:24

Товари та послуги

Історія BAPE STA: як кросівки Nigo стали іконою вуличної моди у 2026 році
Історія BAPE STA: як кросівки Nigo стали іконою вуличної моди у 2026 році
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС
Від ескізу до вітрини: як народжуються трендові сережки, що підкорюють наші серця
Від ескізу до вітрини: як народжуються трендові сережки, що підкорюють наші серця
5 ситуацій, коли не обійтися без зарядної станції BLUETTI
5 ситуацій, коли не обійтися без зарядної станції BLUETTI
Не тільки Валентин: дивні та моторошні любовні традиції різних країн світу
Не тільки Валентин: дивні та моторошні любовні традиції різних країн світу
Стали відомі головні тенденції продуктів та напоїв на 2026 рік
Стали відомі головні тенденції продуктів та напоїв на 2026 рік

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua