В ЄС почало діяти «вуглецеве мито»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
В ЄС почало діяти «вуглецеве мито»
У середині липня 2025 Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від СВАМ
фото: depositphotos.com

У середині липня 2025 року Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від CBAM, але рішення досі не ухвалили

З 1 січня на території Європейського союзу починає діяти транскордонний механізм коригування вуглецевих викидів на кордоні, що запроваджує плату за вуглецевий слід імпортованих товарів під назвою CBAM. Від сьогодні імпортери в ЄС купуватимуть сертифікати, вартість яких дорівнює ціні викидів CO₂ при виготовленні імпортованих товарів, повідомляє Delo.ua.

У середині липня 2025 року Україна подала до Єврокомісії запит на відтермінування від CBAM для українських експортерів, а також всі необхідні для цього документи. Проте станом на 1 січня відповідне рішення в Брюсселі так і не ухвалили. Таким чином від початку року український бізнес при експорті до ЄС буде змушений сплачувати «вуглецеве мито».

За оцінкою Федерації роботодавців України у 2023 році український експорт продукції до ЄС, яка підпадала під CBAM, становив $3,6 млрд – це 9,9% від усього експорту з України. Зокрема, у 2023 році до ЄС було спрямовано 78,3% українського експорту електроенергії; 80,7% експорту алюмінію; 82,5% експорту чорних металів і металопродукції; 86,5% експорту цементу та цементних клінкерів; а також 90,0% експорту добрив.

Уже в перший рік дії обмежень ВВП України може зменшитися на 4,8%, а експорт товарів до ЄС – на 7,8%. При цьому податкові надходження до бюджету скоротяться на $2,8 млрд на рік, а внаслідок падіння ділової активності буде втрачено близько 73,1 тис. робочих місць. Крім того, за такого сценарію у 2030-2035 роках загальні втрати зайнятості можуть сягнути майже 120 тис. робочих місць, а податкові надходження впадуть на $3,6 млрд.

Крім прямих ризиків бізнес бачить також опосередковані загрози, пов’язані із закриттям європейського ринку для імпортерів із третіх країн. У такому разі ці постачальники шукатимуть нові ринки збуту, і одним із них може стати український ринок.

CBAM (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) – це європейське мито на імпорт товарів, під час виробництва яких виділяється багато CO₂ (наприклад, сталі, цементу чи електроенергії). Його ввели в межах «Європейської зеленої угоди», щоб підштовхнути промисловість ЄС швидше переходити на чистіші технології. Ідея проста: європейські заводи витрачають великі гроші на екологічні вимоги, а імпорт із країн без таких правил – ні. Тож CBAM має вирівняти умови, щоб виробники в ЄС не програвали конкуренцію дешевшому імпорту.  Механізм був розроблений Єврокомісією у 2019-2020 та ухвалений у 2022 році.

