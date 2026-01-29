Головна Гроші Товари та послуги
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Реєстрація компанії в Польщі: нові можливості для українського бізнесу в ЄС

Компанія 4B пропонує комплексну послугу реєстрації бізнесу в Польщі

Польща залишається однією з найпривабливіших країн Європейського Союзу для відкриття та розвитку бізнесу іноземцями, зокрема підприємцями з України. Географічна близькість, зрозуміле законодавство, стабільна економіка та доступ до єдиного європейського ринку роблять цю країну логічним вибором для масштабування бізнесу, релокації компаній або запуску нових проєктів.

Реєстрація компанії в Польщі дозволяє легально працювати в ЄС, укладати контракти з європейськими партнерами, відкривати рахунки в банках Європи та оптимізувати податкове навантаження. Детально ознайомитися з процедурою та отримати професійний супровід можна на сайті Міжнародної юридичної компанії 4B.

Чому Польща – вигідний вибір для бізнесу

Польща є членом ЄС і входить до числа найбільш динамічних економік регіону. Країна активно підтримує малий і середній бізнес, пропонує зрозумілі правила ведення підприємницької діяльності та має розвинену фінансову інфраструктуру. Для українських підприємців важливим фактором також є культурна та мовна близькість, а також позитивне ставлення до бізнесу з України.

Найпопулярнішою формою компанії для іноземців є Sp. z o.o. (товариство з обмеженою відповідальністю). Вона підходить для більшості видів діяльності, не потребує особистої присутності засновника на всіх етапах реєстрації та забезпечує обмеження відповідальності розміром внесеного статутного капіталу.

Що передбачає процедура реєстрації

Процес створення компанії в Польщі складається з кількох етапів:

  • вибір назви та організаційно-правової форми,
  • підготовка установчих документів,
  • реєстрація в державному реєстрі KRS,
  • отримання податкових номерів,
  • відкриття банківського рахунку.

Стандартний термін реєстрації компанії становить до кількох тижнів, залежно від формату та обраної процедури.

Компанія 4B пропонує комплексну послугу реєстрації бізнесу в Польщі – від первинної консультації до повного юридичного супроводу. Фахівці допомагають підготувати всі необхідні документи, супроводжують процес подання заявок та консультують щодо податкових і правових нюансів.

Переваги для українських підприємців

Відкриття компанії в Польщі відкриває перед бізнесом низку стратегічних переваг. Серед них – можливість легальної роботи на всій території Європейського Союзу, участь у міжнародних тендерах, співпраця з великими європейськими компаніями та підвищення довіри з боку клієнтів і партнерів.

Окрему увагу підприємці приділяють фінансовим питанням. Реєстрація польської компанії дозволяє відкрити рахунок у європейському банку, здійснювати міжнародні платежі та працювати з платіжними системами, які можуть бути недоступними для бізнесу з-за меж ЄС.

Професійний супровід як ключ до успіху

Експерти команда 4B наголошують, що самостійна реєстрація компанії за кордоном часто пов’язана з ризиками – від помилок у документах до неправильного вибору податкової моделі. Саме тому підприємцям радять звертатися до спеціалізованих компаній, які мають практичний досвід супроводу бізнесу в Польщі.

Теги: реєстрація бізнес економіка Польща

