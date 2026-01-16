Які галузі заплатили найбільше податків у 2025 році: рейтинг
Переробна промисловість і торгівля дали третину всіх надходжень до бюджету
У 2025 році найбільший внесок у наповнення державного бюджету зробили переробна промисловість та оптова й роздрібна торгівля, на які разом припало понад третину всіх податкових надходжень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook в.о. голови Державної податкової служби України Лесю Карнаух.
За даними ДПС, структура податкових надходжень у 2025 році мала такий вигляд:
- переробна промисловість – 17,9% від загального обсягу сплачених податків;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспорту і мотоциклів – 16,6%;
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування – 12,4%;
- фінансова та страхова діяльність – 8,4%.
Окремо податкова служба проаналізувала динаміку зростання надходжень порівняно з 2024 роком. Найбільший приріст показали:
- переробна промисловість: +23,6%, або +70,2 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля: +24,8%, або +67,6 млрд грн;
- державне управління й оборона: +25,9%, або +52,4 млрд грн;
- сільське, лісове та рибне господарство: +35,8%, або +27,9 млрд грн.
Коментуючи результати, Леся Карнаух наголосила на ролі бізнесу в умовах війни.
«Постійні обстріли, зруйнована інфраструктура, відсутність електроенергії та логістичні збої – це щоденні виклики для підприємців. Попри це, сплачені податки забезпечують зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту та соціальні програми» – заявила вона.
У ДПС додали, що стабільність надходжень залишається критично важливою для фінансування сектору безпеки й оборони та базових державних функцій.
Раніше Кабінет міністрів підтримав запуск пілотного проєкту з розрахунку собівартості публічних послуг. Як повідомляло Мінцифри, на порталі «Дія» планують створити цифровий калькулятор, який дозволить уніфікувати методологію таких розрахунків.
Водночас уряд неодноразово заявляв, що в умовах війни стабільність податкових надходжень є ключовою для фінансування оборони, енергетики та соціальної сфери.
