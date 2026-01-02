Названо найбільші харчові компанії України (список)

Експорт українських компаній є джерелом валютного доходу країни

Стали відомі найбільші харчові компанії України. Їхній виторг оцінюють у 80 млрд грн. За версією Forbes Ukraine було обрано 15 найбільших компаній, передає «Главком».

В умовах війни експорт є важливим, адже від нього залежить валютний дохід України. Тож для деяких компаній повномасштабна війна навпаки стала поштовхом до розвитку. Як, наприклад, збільшення експорту на ринок США та ЄС. Водночас для інших війна стала випробуванням на міцність.

15 найбільших харчових компаній за версією Forbes Ukraine

Roshen – виторг за минулий рік 37,4 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 18,9 млрд грн. Nestle – виторг за минулий рік 14,9 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 10 млрд грн. «Щедро» – виторг за минулий рік 12 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 4,5 млрд грн. «Радехівський цукор» – виторг за минулий рік 11,8 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,8 млрд грн. «Терра Фуд» – виторг за минулий рік 10,6 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 6,3 млрд грн. «Монделіс Україна» – виторг за минулий рік 9,5 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 5,1 млрд грн. «Оліяр» – виторг за минулий рік 9,3 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 6,3 млрд грн. «Молочний альянс» – виторг за минулий рік 9,3 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 4,8 млрд грн. «Глобино» – виторг за минулий рік 9 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 4,4 млрд грн. «Золотий Дракон» – виторг за минулий рік 6,9 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,9 млрд грн. «Малбі» – виторг за минулий рік 6,7 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,8 млрд грн. Allseeds Black Sea – виторг за минулий рік 5,9 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 2,3 млрд грн. Птахокомплекс «Дніпровський» – виторг за минулий рік 5,8 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,4 млрд грн. Star Brands – виторг за минулий рік 5,5 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,4 млрд грн. «Віктор і К» («Королівський смак») – виторг за минулий рік 5,5 млрд грн, перше півріччя 2025 р. – 3,3 млрд грн.

Раніше «Главком» писав, що Рада з питань трендів у сфері харчування представила головні тенденції продуктів на 2026 рік. У 2026 році трендом серед продуктових тенденцій стане традиційний яловичий жир. А також клітковина стане головним інгредієнтом у багатьох продуктах.

Нагадаємо, що перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти «зимової підтримки» на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, Spar, Varus, Torba та «Сімі23», кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780