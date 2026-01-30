Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
фото: depositphotos.com

Європейська Бізнес Асоціація закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у зв’язку з ініціативою НЕК «Укренерго» щодо впровадження механізму передиспетчеризації та внесення змін до Правил ринку.

Передиспетчеризація – це механізм, за яким системний оператор заздалегідь визначає, які електростанції і в яких обсягах працюватимуть, щоб енергосистема стабільно працювала з урахуванням обмежень у мережах.

Компанії-члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації загалом підтримують інструменти, спрямовані на підвищення надійності та керованості об’єднаної енергетичної системи України.

Водночас вони підкреслюють, що такі інструменти мають бути інтегровані в ринкові правила та впроваджуватися без створення додаткових фінансових ризиків для виробників, інвесторів та галузі в цілому.

«Механізм передиспетчеризації не має створювати додаткових фінансових ризиків для учасників ринку», – наголосили в Європейській Бізнес Асоціації.

В Асоціації звертають увагу, що чинне законодавство вже чітко визначає джерело покриття витрат на врегулювання системних обмежень.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», ці витрати мають враховуватися у тарифі на послуги з диспетчерського управління. На думку експертів бізнесу, перекладання таких витрат на окремих виробників через зміну правил оплати в межах передиспетчеризації не відповідає встановленій законодавчій логіці.

У зв’язку з цим Європейська Бізнес Асоціація закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу, висловлену під час громадських обговорень і зберегти чинний підхід до фінансування врегулювання системних обмежень через відповідний тариф.

«Асоціація сподівається на зважене регуляторне рішення, яке забезпечить стабільну роботу енергосистеми України та збереже правову визначеність і прогнозованість ринкової моделі», – зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року «Укренерго» провело громадські обговорення ініціативи із запровадження механізму передиспетчеризації та передало їх результати до НКРЕКП.

Читайте також:

Теги: НКРЕКП бізнес тарифи енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків
Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки
Сьогодні, 01:52
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
Чеський постачальник техніки став найбагатшим у світовому ВПК
25 сiчня, 22:29
За словами Свириденко, деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
23 сiчня, 21:11
Оринчак зауважила, що втрати української економіки вже в перший рік повноцінної дії CBAM можуть сягнути $202 млн
Через СВАМ будемо втрачати мільярд доларів щороку: Асоціація видобувників попередила про ризики для експорту
19 сiчня, 13:05
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
15 сiчня, 12:01
Експерт звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
12 сiчня, 16:41
Серед усіх компаній, що стали банкрутами торік, 84% становили товариства з обмеженою відповідальністю
Сотні компаній збанкрутували у 2025 році: названо сферу, де бізнес закривається найчастіше
12 сiчня, 08:49
Павленко наголосила, що відмова від імпорту за високих цін означає зростання ризиків для енергосистеми
Підвищення прайс-кепів є вибором між взагалі доступністю електроенергії та її ціною – DiXi Group
6 сiчня, 13:28
США знизили мита на італійську пасту
США знизили мита на італійську пасту
2 сiчня, 03:17

Економіка

ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Україна різко збільшила імпорт картоплі. Три найбільші країни-постачальники
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
«Мільярди збитків». Гетманцев спрогнозував, як блекаути вплинуть на виконання бюджету
Онлайн-казино приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки. Є перша жертва
Онлайн-казино приготуватися – Агентство «ПлейСіті» розпочало масові перевірки. Є перша жертва
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки
«Більше трильйона гривень». Гетманцев шокував оцінкою тіньової економіки

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua