ЄБА застерігає від зміни механізму фінансування системних обмежень в енергетиці

Європейська Бізнес Асоціація закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Юрія Власенка у зв’язку з ініціативою НЕК «Укренерго» щодо впровадження механізму передиспетчеризації та внесення змін до Правил ринку.

Передиспетчеризація – це механізм, за яким системний оператор заздалегідь визначає, які електростанції і в яких обсягах працюватимуть, щоб енергосистема стабільно працювала з урахуванням обмежень у мережах.

Компанії-члени Комітету з енергетики Європейської Бізнес Асоціації загалом підтримують інструменти, спрямовані на підвищення надійності та керованості об’єднаної енергетичної системи України.

Водночас вони підкреслюють, що такі інструменти мають бути інтегровані в ринкові правила та впроваджуватися без створення додаткових фінансових ризиків для виробників, інвесторів та галузі в цілому.

«Механізм передиспетчеризації не має створювати додаткових фінансових ризиків для учасників ринку», – наголосили в Європейській Бізнес Асоціації.

В Асоціації звертають увагу, що чинне законодавство вже чітко визначає джерело покриття витрат на врегулювання системних обмежень.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», ці витрати мають враховуватися у тарифі на послуги з диспетчерського управління. На думку експертів бізнесу, перекладання таких витрат на окремих виробників через зміну правил оплати в межах передиспетчеризації не відповідає встановленій законодавчій логіці.

У зв’язку з цим Європейська Бізнес Асоціація закликає НКРЕКП врахувати позицію бізнесу, висловлену під час громадських обговорень і зберегти чинний підхід до фінансування врегулювання системних обмежень через відповідний тариф.

«Асоціація сподівається на зважене регуляторне рішення, яке забезпечить стабільну роботу енергосистеми України та збереже правову визначеність і прогнозованість ринкової моделі», – зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року «Укренерго» провело громадські обговорення ініціативи із запровадження механізму передиспетчеризації та передало їх результати до НКРЕКП.