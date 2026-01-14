Нацбанк пом’якшив валютні обмеження

Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках

Регулятор вводить «позиковий» ліміт для більшої гнучкості бізнесу в управлінні іноземними коштами

Національний банк України з 14 січня пом’якшив низку валютних обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Нацбанк запроваджує новий стимулюючий ліміт – «позиковий», щоб збільшити гнучкість українських підприємств в управлінні залученими ними коштами з-за кордону. «Ключова мета – створити регуляторне підґрунтя, що сприятиме реструктуризації «старих» зовнішніх позик. Це важливо для залучення нових ресурсів в економіку України», – йдеться в заяві.

Розмір «позикового» ліміту дорівнює сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року. Він зменшуватиметься еквівалентно до погашення основної суми такого кредиту.

Як зазначає пресслужба, у межах «позикового» ліміту бізнес зможе здійснити операції, передбачені стимулюючою лібералізацією: погашення «старих» кредитів, розрахунки за «старий» імпорт товарів, фінансування закордонних підрозділів тощо.

Крім того, продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений та непоставлений товар. Нацбанк зазначає, що повернення коштів здійснюватиметься на рахунок фізичної особи-споживача, з якого проводилася оплата товару, а сума повернення коштів у валюті платежу не повинна перевищувати вартість товару під час його купівлі.

«Такі зміни потрібні, щоб забезпечити рівні умови для фізичних осіб-споживачів товарів, придбаних на території України, що підтримає привабливість українських виробників», – пояснив регулятор.

Нагадаємо, упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% до $57,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.

Зазначається, що у грудні міжнародні резерви зросли на 4,6%. Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.