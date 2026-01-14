Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Відтепер продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізосіб в іноземних банках
фото: НБУ

Регулятор вводить «позиковий» ліміт для більшої гнучкості бізнесу в управлінні іноземними коштами

Національний банк України з 14 січня пом’якшив низку валютних обмежень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регулятора.

Нацбанк запроваджує новий стимулюючий ліміт – «позиковий», щоб збільшити гнучкість українських підприємств в управлінні залученими ними коштами з-за кордону. «Ключова мета – створити регуляторне підґрунтя, що сприятиме реструктуризації «старих» зовнішніх позик. Це важливо для залучення нових ресурсів в економіку України», – йдеться в заяві.

Розмір «позикового» ліміту дорівнює сумі коштів, що надійшла за кредитом чи позикою з-за кордону в іноземній валюті на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року. Він зменшуватиметься еквівалентно до погашення основної суми такого кредиту.

Як зазначає пресслужба, у межах «позикового» ліміту бізнес зможе здійснити операції, передбачені стимулюючою лібералізацією: погашення «старих» кредитів, розрахунки за «старий» імпорт товарів, фінансування закордонних підрозділів тощо.

Крім того, продавці та виробники товарів матимуть змогу переказувати валюту на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений та непоставлений товар. Нацбанк зазначає, що повернення коштів здійснюватиметься на рахунок фізичної особи-споживача, з якого проводилася оплата товару, а сума повернення коштів у валюті платежу не повинна перевищувати вартість товару під час його купівлі.

«Такі зміни потрібні, щоб забезпечити рівні умови для фізичних осіб-споживачів товарів, придбаних на території України, що підтримає привабливість українських виробників», – пояснив регулятор.

Нагадаємо, упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% до $57,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.

Зазначається, що у грудні міжнародні резерви зросли на 4,6%. Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Читайте також:

Теги: Національний банк валюта бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нацбанк замовив систему знищення монет за понад €252 тис.
Нацбанк замовив систему знищення монет за понад €252 тис.
7 сiчня, 13:40
На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла
Нацбанк випустив золоту монету номіналом 20 грн
30 грудня, 2025, 08:59
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
27 грудня, 2025, 03:59
На реверсі зображена свята вечеря української сім’ї
Нацбанк випустив монету, присвячену Різдву
24 грудня, 2025, 17:48
Монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок вийшли з обігу повністю
Перейменування копійки: нардеп розповів, чи вилучить НБУ старі монети
20 грудня, 2025, 20:59
Керівник Нацбанку заявив, що особисто доставить банківську карту ветерану
Приватбанк відмовився видати картку військовому з ампутаціями: реакція голови НБУ
18 грудня, 2025, 09:05
Ціна срібла зросла до $65,91 за унцію
Срібло встановило новий історичний рекорд на спотовому ринку
17 грудня, 2025, 15:55
Гривня знову демонструє падіння в обмінниках
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
16 грудня, 2025, 19:40
На початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг»
Комітет Верховної Ради підтримав перейменування копійки на шаг
15 грудня, 2025, 16:01

Економіка

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Нацбанк пом’якшив валютні обмеження
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Ексочільниця АРМА Дума звинуватила премʼєрку в мовчазній реакції на продаж карпатської землі депутату ОПЗЖ
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Бізнес попереджає про ризики через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Асоціація міст України виступила проти ПДВ для ФОПів та підтримала законопроєкт «Батьківщини»
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції
Українська сталь ризикує втратити позиції: головні проблеми – СВАМ та засилля китайської продукції

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua