40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
30,2 млрд грн виручки припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka
фото: Rozetka

Київ лишається беззаперечним центром онлайн-ритейлу

ТОП‑10 онлайн‑ритейлерів за девʼять місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouControl.

Як зазначається, окрім універсальних маркетплейсів, до числа найбільших увійшли спеціалізовані інтернет-магазини з окремих категорій товарів. Так, одразу три компанії з топ-10 працюють у сфері зоотоварів. Окрім того, до переліку лідерів потрапили онлайн-ритейлери косметики/парфумерії, книг та спортивних товарів.

Онлайн-ритейл зростає кількісно. Станом на грудень 2025 року в Україні нараховувалося 3,2 тис. компаній (юридичних осіб, що не перебувають у процесі припинення) та 77,4 тис. активних фізичних осіб підприємців (ФОП) у сфері онлайн-торгівлі.

За девʼять місяців 2025 року кількість нових реєстрацій ФОП зросла на 62% проти аналогічного періоду 2024-го, а загальна кількість підприємців у галузі збільшилася приблизно на п’яту частину. Кількість новостворених юридичних осіб зросла скромніше – приблизно на 6–7% за рік (відносно трьох кварталів минулого року).

Варто зазначити, що Київ лишається беззаперечним центром онлайн-ритейлу – тут розміщується понад 50% всіх компаній галузі, а також найбільша частка ФОП.

Чистий приріст кількості юридичних осіб залишається позитивним. Нові компанії продовжують виходити на ринок майже такими ж темпами, як і торік. Показово, що в третьому кварталі 2025-го не було зафіксовано жодного припинення серед компаній – жодна з юридичних осіб у сфері онлайн ритейлу не закрилася, тоді як з’явилося 48 нових. Це максимальний квартальний чистий приріст за весь період повномасштабної війни.

Десятка лідерів у галузі онлайн ритейлу за розміром виручки
інфографіка: YouControl

Нагадаємо, 780 компаній розпочали процес судового банкрутства у 2025 році за даними Верховного суду України. Це близько 10% від загальної кількості припинень бізнесу.

Як зазначається, переважно, компанії в Україні проходять через процедуру самостійного припинення – це 60% випадків. Загалом 8 191 компанія, що проходить процедуру, пов’язану з припиненням або зміною роботи бізнесу, зафіксовано торік в Україні.

Найчастіше банкрутіють ТОВ – це 84% випадків у 2025 році. Лише у 48 випадках банкрути намагаються втриматись на плаву: відновити платоспроможність і продовжити роботу за допомогою процедури санації. Втім це менш як 1% випадків.

Теги: бізнес

40 млрд грн за девʼять місяців: названо топ-10 найдохідніших онлайн-продавців України
