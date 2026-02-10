Пряме врегулювання: як отримати виплату по автоцивілці у своєї страхової

Як працює пряме врегулювання по автоцивілці: коли можна отримати компенсацію від своєї страхової, які є обмеження та що робити при відмові

Дорожньо-транспортна пригода – це завжди стрес, навіть якщо ніхто не постраждав фізично. У таких ситуаціях важливо не тільки зафіксувати факт аварії та дотриматися процедур безпеки, а й подбати про відшкодування матеріальних збитків. Для цього в Україні передбачене обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Такий поліс покриває шкоду, заподіяну іншим учасникам ДТП з вини застрахованої особи.

Раніше постраждалому доводилося звертатися до страхової компанії винуватця, що часто супроводжувалося затримками та складною комунікацією. Проте з вдосконаленням механізму прямого врегулювання збитків ситуація змінилася. Тепер кожен драйвер має право отримати компенсацію безпосередньо від своєї страхової компанії, що суттєво спрощує процедуру.

Що таке пряме врегулювання страхових випадків?

Пряме врегулювання – це процедура, за якою особа, яка не є винуватцем ДТП, звертається за компенсацією до своєї страхової компанії, а не до страховика іншого учасника. Такий підхід дозволяє:

зменшити строки розгляду справи;

уникнути зайвих бюрократичних труднощів;

покращити сервіс та контроль якості з боку страхової компанії.

Пряме врегулювання стосується виключно матеріальних збитків, завданих ТЗ постраждалого. Якщо внаслідок ДТП були тілесні ушкодження чи загибель людей, воно не застосовується – діє стандартна процедура через страхову компанію винуватця.

Зміни з 2025 року

До 2025 року пряме врегулювання в Україні працювало частково. Лише деякі страхові компанії, які добровільно приєдналися до відповідної угоди в межах МТСБУ, надавали клієнтам таку опцію. Це створювало нерівні умови: можливість скористатися прямим врегулюванням залежала не від законодавства, а від того, з якою страховою компанією укладено договір.

З 2025 року цей ПВ став обов’язковим для всіх страховиків, що працюють з автоцивілкою, тож тепер кожен водій може не лише оформити найдешевшу автоцивілку, а й бути впевненим, що у разі ДТП отримає компенсацію напряму від своєї страхової компанії.

Це рішення уніфікувало підхід до врегулювання ДТП на рівні держави, усунути вибірковість, підвищити прозорість ринку страхування та зробити компенсацію збитків більш доступною для всіх водіїв. Навіть за однакових умов страхування ціна поліса ОСЦПВ може коливатися, тому варто порівнювати пропозиції на ринку перед оформленням.

Покрокова інструкція: як отримати виплату по прямому врегулюванню

Процедура врегулювання виглядає так:

Фіксація факту ДТП

Викличте патрульну поліцію, яка складе протокол, схему ДТП та визначить винуватця.

Якщо дозволяє ситуація (немає постраждалих, обидва водії згодні щодо обставин і мають електронні поліси), можна оформити Європротокол.

Також зробіть перевірку поліса – як свого, так і іншого учасника аварії.

Повідомлення страхової компанії

Протягом трьох робочих днів після ДТП необхідно повідомити свою страхову компанію про настання страхового випадку. Це можна зробити телефоном, через мобільний додаток, особисто в офісі або на офіційному сайті страховика.

Подання пакета документів

Страхова зазвичай вимагає:

заяву про страховий випадок;

копії: паспорта, ідентифікаційного коду, водійського посвідчення;

копію техпаспорта (свідоцтва про реєстрацію ТЗ);

чинний поліс ОСЦПВ;

матеріали з місця події: протокол поліції або Європротокол, фото/відео ДТП (за наявності).

Оцінка пошкоджень та компенсація

Страховик організовує технічну експертизу пошкоджень автомобіля. Рекомендується зберегти авто в тому стані, в якому воно було після ДТП, до завершення огляду. Водій може вибрати, як він хоче відновити авто: отримати грошову компенсацію чи відремонтувати авто через страховика на авторизованій СТО.