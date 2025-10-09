Головна Гроші Товари та послуги
Як купувати ліки онлайн: особливості сервісу «Аптека 9-1-1»

Реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Як придбати ліки онлайн: покрокова інструкція 

Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з ситуацією, коли ліки потрібні терміново. І саме тут починаються справжні випробування: походи в аптеки забирають час, але часто закінчуються розчаруванням, якщо потрібних препаратів немає в наявності. 

Це питання особливо критичне під час гострих станів, а також для пацієнтів із хронічними захворюваннями, яким не можна переривати лікування. У відповідь на цю потребу в Україні з’явилася медична інформаційна система (МІС) «Аптека 9-1-1», яка дає змогу замовити ліки онлайн. 

Як працює МІС «Аптека 9-1-1»: що потрібно знати 

Медична інформаційна система інтегрована з державною системою eHealth. Завдяки цьому пацієнти можуть:

  • отримувати ліки за електронними рецептами – для цього достатньо ввести код на сайті apteka911.ua, а система автоматично підтягне список доступних препаратів; 
  • бронювати препарати в найближчих аптеках – це дає змогу уникнути черг та бути впевненими, що потрібний засіб точно буде в наявності та залишиться зарезервованим саме для вас; 
  • замовляти доставлення – можна скористатися послугами кур’єра або забрати препарати у відділенні або поштоматі Нової пошти. 

Такий підхід особливо зручний для літніх людей, а також тих, хто прагне зощадити час та сили на пошуках. Крім того, на сайті «Аптека 9-1-1» доступні й інші товари для здоров’я, що дає змогу придбати все необхідне в одному місці.

Які товари можна придбати за допомогою МІС «Аптека 9-1-1»?

У каталозі представлений великий вибір товарів для здоров’я. Передусім йдеться про ліки: в асортименті є як рецептурні, так і безрецептурні препарати.

Також онлайн можна замовити вітаміни та добавки для дітей і дорослих, доглядову та лікувальну косметику, засоби гігієни. Тут є гіпоалергенні засоби, спеціалізована дерматологічна продукція та багато іншого. 

Доступний і широкий асортимент медичної техніки, як-от тонометри, глюкометри та інгалятори. Ці вироби допомагають контролювати стан здоров’я вдома, що особливо актуально для людей із хронічними захворюваннями, яким необхідний регулярний моніторинг показників.

Щоб купити необхідні лікарські препарати або супутні товари, потрібно зробити кілька простих кроків. Розглянемо алгоритм дій детальніше:

  1. Перейдіть на сайт apteka911.ua та виберіть потрібний розділ каталогу. Якщо маєте електронний рецепт, перейдіть на сторінку «Замовлення за е-рецептом», де необхідно ввести 16-значний код у спеціальне поле. 
  2. Система покаже доступні препарати та їхні аналоги за вашим запитом. Виберіть потрібний товар і додайте його в кошик.
  3. Виберіть аптеку для самовивозу або спосіб доставлення (кур’єром чи Новою поштою).
  4. Підтвердіть замовлення та дочекайтеся на SMS із деталями. 

Корисно пам’ятати, що для замовлень на суму від 500 грн доставлення здійснюється безкоштовно. Це дає змогу заощадити не лише час, але й кошти.

«Аптека 9-1-1» – це вибір мільйонів українців, адже такий формат суттєво полегшує процес купівлі ліків та робить життя простішим. Завітайте на сайт компанії, аби дізнатися більше й оформити замовлення вже сьогодні.

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець

