Як купувати ліки онлайн: особливості сервісу «Аптека 9-1-1»Реклама
Як придбати ліки онлайн: покрокова інструкція
Кожен із нас хоча б раз у житті стикався з ситуацією, коли ліки потрібні терміново. І саме тут починаються справжні випробування: походи в аптеки забирають час, але часто закінчуються розчаруванням, якщо потрібних препаратів немає в наявності.
Це питання особливо критичне під час гострих станів, а також для пацієнтів із хронічними захворюваннями, яким не можна переривати лікування. У відповідь на цю потребу в Україні з’явилася медична інформаційна система (МІС) «Аптека 9-1-1», яка дає змогу замовити ліки онлайн.
Як працює МІС «Аптека 9-1-1»: що потрібно знати
Медична інформаційна система інтегрована з державною системою eHealth. Завдяки цьому пацієнти можуть:
- отримувати ліки за електронними рецептами – для цього достатньо ввести код на сайті apteka911.ua, а система автоматично підтягне список доступних препаратів;
- бронювати препарати в найближчих аптеках – це дає змогу уникнути черг та бути впевненими, що потрібний засіб точно буде в наявності та залишиться зарезервованим саме для вас;
- замовляти доставлення – можна скористатися послугами кур’єра або забрати препарати у відділенні або поштоматі Нової пошти.
Такий підхід особливо зручний для літніх людей, а також тих, хто прагне зощадити час та сили на пошуках. Крім того, на сайті «Аптека 9-1-1» доступні й інші товари для здоров’я, що дає змогу придбати все необхідне в одному місці.
Які товари можна придбати за допомогою МІС «Аптека 9-1-1»?
У каталозі представлений великий вибір товарів для здоров’я. Передусім йдеться про ліки: в асортименті є як рецептурні, так і безрецептурні препарати.
Також онлайн можна замовити вітаміни та добавки для дітей і дорослих, доглядову та лікувальну косметику, засоби гігієни. Тут є гіпоалергенні засоби, спеціалізована дерматологічна продукція та багато іншого.
Доступний і широкий асортимент медичної техніки, як-от тонометри, глюкометри та інгалятори. Ці вироби допомагають контролювати стан здоров’я вдома, що особливо актуально для людей із хронічними захворюваннями, яким необхідний регулярний моніторинг показників.
Як придбати ліки онлайн: покрокова інструкція
Щоб купити необхідні лікарські препарати або супутні товари, потрібно зробити кілька простих кроків. Розглянемо алгоритм дій детальніше:
- Перейдіть на сайт apteka911.ua та виберіть потрібний розділ каталогу. Якщо маєте електронний рецепт, перейдіть на сторінку «Замовлення за е-рецептом», де необхідно ввести 16-значний код у спеціальне поле.
- Система покаже доступні препарати та їхні аналоги за вашим запитом. Виберіть потрібний товар і додайте його в кошик.
- Виберіть аптеку для самовивозу або спосіб доставлення (кур’єром чи Новою поштою).
- Підтвердіть замовлення та дочекайтеся на SMS із деталями.
Корисно пам’ятати, що для замовлень на суму від 500 грн доставлення здійснюється безкоштовно. Це дає змогу заощадити не лише час, але й кошти.
«Аптека 9-1-1» – це вибір мільйонів українців, адже такий формат суттєво полегшує процес купівлі ліків та робить життя простішим. Завітайте на сайт компанії, аби дізнатися більше й оформити замовлення вже сьогодні.
Коментарі — 0