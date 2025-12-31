Стали відомі головні тенденції продуктів та напоїв на 2026 рік

У 2026 році бренди звернуть увагу на здоров'я, час та запити споживачів

Рада з питань трендів у сфері харчування представила головні тенденції продуктів на 2026 рік. Про це пише «Главком» із посиланням на статтю Forbes.

«Список 2026 року відображає, як швидко ідеї можуть переходити від нових концепцій до повсякденних улюблених. Цікаво спостерігати, як ці тенденції формуватимуть розмови на кухнях, у громадах та ширшій харчовій культурі в наступному році», – прокоментувала Кеті Стрендж, посол компанії з питань харчової культури та член Ради з питань тенденцій.

Яловичий (тваринний) жир

У 2026 році трендом серед продуктових тенденцій стане традиційний яловичий жир. Раніше він був дійсно цінним продуктом через гарну температуру димлення та насичений смак. Тож цей продукт знову починає набирати популярність, адже споживачі шукають альтернативу олії. Такий вибір ґрунтуються на тому, що споживачі хочуть використовувати всі частини тварин. Тож тепер тваринний жир можна буде придбати у магазинах не лише, як інгредієнт для смаження їжі, але й у збитому вигляді, настояному на травах тощо. А також як спрей.

Клітковина – тренд 2026 року

Клітковина стане головним інгредієнтом у багатьох продуктах фото з вікдритих джерел

У 2026 році клітковина стане головним інгредієнтом у багатьох продуктах. Її називають зірковим інгредієнтом, адже споживачі дедалі частіше піклуються про здоров’я свого кишківника. Бренди будуть виділяти наявність клітковини на упаковках своїх продуктів. Тож з’явиться більше таких товарів як паста, хліб, крекери та батончики з підвищеним вмістом клітковини. Крім цього, такі корнеплоди як касава та цикорій додаватимуть у пребіотичні напої, які покращуватимуть роботу кишківника. Також до деяких продуктів додаватимуть овес.

Рік жінки-фермера

Хоча у цих тенденціях йшлося про продукти, Рада вирішила відзначити у цьому році роль жінок у сільському господарстві. Тому 2026 рік проголосили Міжнародним роком жінки-фермера.

Крім цього, цю ініціативу будуть демонструвати на упаковках брендів. «Жінки-фермери приносять у бізнес нові та адаптивні методології, оскільки вони виявляють ключові можливості. Сільськогосподарська культура, яку вони приносять, захоплива та створює глибоке відчуття мети», – сказала Кеті Стрендж.

Дизайнерські упаковки, що стануть декором для кухні

У 2026 році бренди будуть створюватимуть сміливі та яскраві дизайни для упаковок своєї продукції. Завдяки цьому господині не ховатимуть консервовану продукцію або олію у комору. Вони зможуть зберігати їх на видному місці, адже упаковки будуть елементами декору на кухні.

Покращення замороженої продукції

Новий рік передбачає покращення замороженої продукції фото з вікдритих джерел

Новий рік передбачає покращення замороженої продукції для швидкого приготування. Тож споживачам обіцяють можливість не лише економити час, але й харчуватися стравами, ніби з ресторанів від шеф-кухаря. Проте для цього треба буде розморозити та приготувати страву з морозильної камери.

Переосмислення продуктів швидкого харчування

Заявляється, що бренди виведуть продукцію їжі швидкого приготування на новий рівень. Ці страви можна буде приготувати за секунди. Зокрема, згадується про преміальне лате, модні страви у чашці тощо.

Оцет

Споживачі будуть обирати оцет у магазинах не лише за ціною чи етикеткою, а й за якістю. Планується виробництво різних оцетів, від тоніків до різновидів, настояних на фруктах, травах тощо. Тож з’явиться креативність у виробництві оцту, що має надати йому нових смаків. Це має покращити рівень від домашніх страв до авторських коктейлів та безалкогольних напоїв у ресторанах.

Усвідомлені солодощі

Сьгодні споживачі обирають частіше альтернативу цукру фото з вікдритих джерел

Останнім часом споживачі обирають все частіше альтернативу цукру, як, наприклад тростинний цукор, фрукти, мед чи кленовий сироп. Тому бренди планують додавати у свої варення, шоколад та жувальні цукерки справжні фрукти, а не надмірну кількість цукру.

Раніше «Главком» писав про те, що ціни на продукти зросли за 2025 рік, цього року українцям доведеться витратити більше, аби приготувати улюблені страви на зимові свята. У порівнянні з минулим роком, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини, коштуватиме дорожче.